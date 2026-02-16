Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga de médicosCita médicaNiños sin móvilSerengetiAutopistas R-3 y R-5Obras C-3Ingreso Mínimo VitalEl tiempoBaliza V-16
instagramlinkedin

FRECUENTE EN INVIERNO

Alerta por altos niveles de polen de cupresáceas en varios puntos de la región Madrid

Según el boletín de predicción, los niveles son ya altos este lunes en Alcalá de Henares, Alcobendas, Collado Villalba, Coslada, Getafe, Madrid-Ciudad Universitaria y el distrito de Arganzuela

El polen puede provocar precipitaciones más frecuentes a nivel local.

El polen puede provocar precipitaciones más frecuentes a nivel local. / COLOURBOX/UNIVERSIDAD DE LEIPZIG - Archivo

EFE

La Red Palinológica de la Comunidad de Madrid (Palinocam) ha alertado de niveles altos de polen de la familia cupresáceas en distintos puntos de la región para los próximos días.

Según el boletín de predicción, los niveles son ya altos este lunes en Alcalá de Henares, Alcobendas, Collado Villalba, Coslada, Getafe, Madrid-Ciudad Universitaria y el distrito de Arganzuela.

Por otro lado, en Aranjuez, el nivel será bajo tanto hoy como mañana, mientras que en Las Rozas y el barrio de Salamanca, el polen de cupresáceas se mantendrá en un nivel medio.

El más frecuente en invierno

En invierno, el polen de la familia cupresácea es el más frecuente en la atmósfera y prácticamente el único en esta estación que causa alergias, explica la Comunidad de Madrid en su página web. Este tipo de plantas incluye diversas especies de árboles y arbustos, y entre los más habituales se encuentran las arizónicas, utilizadas tanto en jardines como en setos en algunas urbanizaciones, han añadido.

Por otra parte, el sistema de vigilancia del polen atmosférico se realiza a partir del muestreo ininterrumpido, los 365 días del año, del aire recogido por 10 captadores volumétricos distribuidos por la región. De esta forma, los granos de polen se depositan sobre una superficie adhesiva que se recoge de forma manual y que se analiza en el laboratorio con microscopio óptico.

Noticias relacionadas

La Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense ejerce la dirección científico-técnica de la Red Palinológica con los ayuntamientos implicados en la gestión del muestreo y análisis del polen recogido en las estaciones ubicadas en sus municipios y en la propia Facultad: Alcalá de Henares, Alcobendas, Aranjuez, Coslada, Getafe, Las Rozas, Collado Villalba y Madrid. 

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Esta villa histórica de la Comunidad de Madrid trae de vuelta este fin de semana su esperado mercado medieval: mercaderes, danzas y combates de caballeros
  2. Alberto Isla, el gaditano que saltó al ruedo mediático tras dejar embarazada a Isa Pantoja
  3. Gabriel Rufián y Emilio Delgado llenan en cuatro minutos su acto sobre la izquierda alternativa al PSOE en Madrid
  4. Confirmado por la Comunidad de Madrid: récord de nuevas plazas de docentes en la educación pública madrileña para el próximo curso 2026/2027
  5. El tiempo en Madrid este lunes: suben las mínimas y la Sierra registrará rachas de viento muy fuerte
  6. Renfe activa trenes especiales entre Aranjuez y Villaverde Bajo por obras en la línea C-3 de Cercanías Madrid
  7. Cortan el cuello e intentan asesinar a un hombre en Vallecas por negarse a darles un cigarrillo
  8. Confirmado por la Comunidad de Madrid: así será el proceso de admisión de colegios e institutos públicos este curso 2026/2027

La Aemet pone (por fin) fecha a la llegada del buen tiempo: subida generalizada de temperaturas en Madrid

La Aemet pone (por fin) fecha a la llegada del buen tiempo: subida generalizada de temperaturas en Madrid

El PSOE pedirá al Ayuntamiento rendir cuentas por la nueva polémica con las oposiciones a Policía Municipal

El PSOE pedirá al Ayuntamiento rendir cuentas por la nueva polémica con las oposiciones a Policía Municipal

En la UCI y bajo "estricta vigilancia médica" la mujer agredida en Ibiza por su expareja

En la UCI y bajo "estricta vigilancia médica" la mujer agredida en Ibiza por su expareja

La Comunidad de Madrid concede al proyecto 'Roca City Alcalá' la Declaración de Especial Relevancia

La Comunidad de Madrid concede al proyecto 'Roca City Alcalá' la Declaración de Especial Relevancia

Amazon ofrece las mejores ofertas de la semana este 16 de febrero: hasta un 60% de descuento

Amazon ofrece las mejores ofertas de la semana este 16 de febrero: hasta un 60% de descuento

Desmantelan un taller en Vicálvaro que 'maquillaba' coches robados para traficar con ellos

Desmantelan un taller en Vicálvaro que 'maquillaba' coches robados para traficar con ellos

Confirmado por la Comunidad de Madrid: nuevas ayudas de hasta 15.000 euros al comercio ambulante

Confirmado por la Comunidad de Madrid: nuevas ayudas de hasta 15.000 euros al comercio ambulante

Graban a un zorro en el río Manzanares, en pleno centro de Madrid: "A veces la naturaleza gana terreno"

Graban a un zorro en el río Manzanares, en pleno centro de Madrid: "A veces la naturaleza gana terreno"