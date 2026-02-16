Alerta por altos niveles de polen de cupresáceas en varios puntos de la región Madrid

La Red Palinológica de la Comunidad de Madrid (Palinocam) ha alertado de niveles altos de polen de la familia cupresáceas en distintos puntos de la región para los próximos días.

Según el boletín de predicción, los niveles son ya altos este lunes en Alcalá de Henares, Alcobendas, Collado Villalba, Coslada, Getafe, Madrid-Ciudad Universitaria y el distrito de Arganzuela.

Por otro lado, en Aranjuez, el nivel será bajo tanto hoy como mañana, mientras que en Las Rozas y el barrio de Salamanca, el polen de cupresáceas se mantendrá en un nivel medio.

El más frecuente en invierno

En invierno, el polen de la familia cupresácea es el más frecuente en la atmósfera y prácticamente el único en esta estación que causa alergias, explica la Comunidad de Madrid en su página web. Este tipo de plantas incluye diversas especies de árboles y arbustos, y entre los más habituales se encuentran las arizónicas, utilizadas tanto en jardines como en setos en algunas urbanizaciones, han añadido.

Por otra parte, el sistema de vigilancia del polen atmosférico se realiza a partir del muestreo ininterrumpido, los 365 días del año, del aire recogido por 10 captadores volumétricos distribuidos por la región. De esta forma, los granos de polen se depositan sobre una superficie adhesiva que se recoge de forma manual y que se analiza en el laboratorio con microscopio óptico.

La Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense ejerce la dirección científico-técnica de la Red Palinológica con los ayuntamientos implicados en la gestión del muestreo y análisis del polen recogido en las estaciones ubicadas en sus municipios y en la propia Facultad: Alcalá de Henares, Alcobendas, Aranjuez, Coslada, Getafe, Las Rozas, Collado Villalba y Madrid.