Vecinos de Aluche, PSOE y MM protestan contra la construcción de un centro de mayores en el patio del CEIP Amadeo Vives.

Colectivos vecinales y sociales del distrito de Latina, con el apoyo de PSOE y Más Madrid (MM), han salido a las calles del barrio de Aluche este domingo para protestar contra la construcción de un centro de mayores en el patio del CEIP Amadeo Vives, cuyo emplazamiento estaba planeado y aprobado en un principio por el Ayuntamiento de Madrid en la calle Camarena, 277.

Bajo el lema 'El patio no se toca', la Asociación de Familias de Alumnos (AFA) del centro escolar ha recibido en el patio del recinto a la Plataforma de Pensionistas, la Asociación Vecinal de Puerto Chico y la Asociación Vecinal de Aluche (AVA) mediante la celebración de unas jornadas deportivas y culturales, con el objetivo de "plantarle cara" al Gobierno de José Luis Martínez-Almeida.

Durante el Pleno de Cibeles del pasado 22 de diciembre, PSOE, MM y Vox coincidieron en rechazar la propuesta del PP, que ha defendido que se construirán ambos equipamientos y que además, se reformarán las pistas del Amadeo Vives.

Los 'populares' se escudaron en que existen informes técnicos "desfavorables" y defendieron que la pista deportiva del colegio no es "ni urbanística ni patrimonialmente" una parcela del centro, por lo que construirán los equipamientos previstos, aunque respetando "al máximo posible" el uso de las pistas existentes.

Sin embargo, desde la AFA han recordado que distintos gobiernos municipales y representantes políticos aprobaron su construcción en la parcela de Camarena, 277, y han cuestionado el traslado del proyecto al patio escolar, una decisión que, consideran, se justificaría en informes técnicos de edificabilidad "de los que nadie tiene constancia".

"Estamos reivindicando que este espacio se utiliza, no como dicen. Aquí se hacen todo tipo de actividades y si nos lo quitan nos vamos a quedar sin ningún espacio deportivo para poder realizar actividades extraescolares, juegos y demás. Pedimos al Ayuntamiento que construya el centro de día y de mayores en Camarena 277", ha manifestado la presidenta de la Asociación, Nieves Fuentes.

Por su parte, el representante de los colectivos convocantes, Fernando Cerezal, ha criticado el "cambio de pensamiento" del Ayuntamiento y ha cuestionado el traslado del centro de mayores, ya que en Camarena, 277, "hay un espacio público en el que desde hace ya un montón de años se está planteando la creación" del mismo.

La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, la de Más Madrid, Rita Maestre, y el concejal de distrito, Pedro Barrero han participado en estas jornadas de rechazo.

Maroto ha denunciado "la mala gestión del Gobierno de Almeida" que, ante su "colapso", está "generando un problema que debería estar solucionado", "enfrentando" así "a dos generaciones", y ha achacado esta decisión del Gobierno municipal a la "especulación".

Por otro lado, Maestre ha querido posicionarse del lado "de las madres, los padres, los abuelos, los niños y las niñas" de este barrio y ha calificado la decisión del Ayuntamiento de "cutre" y "rácana".

"Es una decisión absolutamente contraria al sentido común, que cuenta con la negativa de las AFAs, de las asociaciones, de los pensionistas, de los propios abuelos que dicen '¿cómo voy a quitarle yo el patio a mi nieto?'. Madrid, la ciudad más rica de España, tiene dinero y parcelas de sobra para poder garantizar un patio para 400 niños y un centro de mayores y de día para los mayores del barrio", ha añadido.