CULTURA
Últimas horas para apuntarse al V Certamen Fotográfico de Villa de Vallecas: premio de 1.000 euros
El plazo de solicitud finaliza el 16 de febrero y el concurso repartirá premios de hasta 1.000 euros entre fotógrafos residentes en la Comunidad de Madrid
La Junta Municipal de Villa de Vallecas ha convocado la quinta edición de su certamen fotográfico con el objetivo de impulsar la actividad artística y creativa de fotógrafos aficionados y profesionales. Según informa el Ayuntamiento de Madrid, la temática de las obras deberá estar relacionada con el distrito.
El certamen está abierto a personas mayores de edad residentes en la Comunidad de Madrid. Las solicitudes pueden presentarse hasta el 16 de febrero a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Madrid o de forma presencial en las oficinas de registro oficiales.
Cada participante podrá presentar una única fotografía original e inédita. Las obras deberán entregarse en el Centro Sociocultural Francisco Fatou hasta el 17 de febrero, en horario de 9:00 a 13:30 horas y de 17:00 a 18:30 horas. Junto con la imagen impresa, será obligatorio aportar una copia digital de alta resolución en un pendrive identificado, que será devuelto al finalizar la exposición.
Las fotografías deberán imprimirse en papel fotográfico. Se admite técnica libre y sin limitación de colores, aunque queda excluido el uso de inteligencia artificial. Las dimensiones mínimas serán de 30 x 40 centímetros y las máximas de 50 centímetros en cualquiera de sus lados. Las obras deberán presentarse sin firma ni marcas que permitan identificar la autoría y estar enmarcadas en un listón blanco o negro, con una plataforma trasera que incluya una argolla suficiente para colgarlas en un gancho de 1 centímetro de ancho.
Premios y exposición
El jurado valorará la originalidad y creatividad, así como la calidad artística y la dificultad técnica de las obras presentadas. Se concederán dos premios: 1.000 euros para la fotografía ganadora y 500 euros para la segunda clasificada.
Tras el fallo del jurado, se organizará una exposición con todas las obras presentadas. La entrega de diplomas se celebrará durante la muestra, coincidiendo con el programa de las Fiestas de la Primavera del distrito.
