El tiempo en Madrid este lunes: suben las mínimas y la Sierra registrará rachas de viento muy fuerte

La Comunidad de Madrid afronta este lunes una jornada marcada por el ascenso de las temperaturas mínimas, que será localmente notable, y por la previsión de rachas de viento muy fuerte en la Sierra, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La previsión de la Aemet para este lunes en la Comunidad de Madrid apunta a un aumento de las temperaturas, con un ascenso localmente notable de las mínimas. Las máximas también subirán, aunque de forma más moderada.

Los cielos estarán nubosos o cubiertos durante la jornada. En la Sierra se esperan brumas y nieblas tanto a primeras como a últimas horas del día, así como posibles precipitaciones débiles y dispersas.

En cuanto al viento, soplará flojo de componente oeste, con intervalos de intensidad moderada. En la Sierra se prevén probables rachas muy fuertes, lo que podría afectar a zonas altas y expuestas.

Temperaturas por municipios

Los termómetros oscilarán entre los 5ºC y los 13ºC en Madrid capital; entre 6ºC y 14ºC en Alcalá de Henares; entre 5ºC y 15ºC en Aranjuez; entre 5ºC y 14ºC en Collado Villalba; entre 4ºC y 14ºC en Getafe; y entre 3ºC y 14ºC en Navalcarnero.