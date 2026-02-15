Zarzuela y grandes sinfonías: la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid estrena temporada en El Escorial

La Comunidad de Madrid y la Fundación Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid (ORCAM) han presentado la primera temporada estable de la agrupación en el Teatro Auditorio de San Lorenzo de El Escorial. El programa, que se desarrollará entre marzo y diciembre de 2026, incluirá grandes sinfonías, música sacra y zarzuela. Las entradas del concierto inaugural ya están a la venta.

La Comunidad de Madrid presenta la primera temporada de conciertos de la ORCAM en el Teatro Auditorio San Lorenzo de El Escorial. / Comunidad de Madrid

Una nueva etapa para el Teatro Auditorio

La programación inaugura una nueva fase del Teatro Auditorio de San Lorenzo de El Escorial bajo la dirección artística de Alondra de la Parra, directora titular de la ORCAM.

El espacio se consolida como uno de los pilares, junto a los Teatros del Canal, del nuevo Centro Dramático, Coreográfico y Musical de la Comunidad de Madrid, resultado de la reordenación impulsada por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte. "Este año, cuando se cumplen dos décadas desde su inauguración, este espacio inicia una nueva etapa como sede de la ORCAM y de otras propuestas escénicas que reforzarán su posición como uno de los enclaves culturales más atractivos de la región, gracias a su entorno natural y patrimonial y a sus avanzadas prestaciones tecnológicas y arquitectónicas", ha destacado la propia Consejería a través de un comunicado.

Mahler abre el ciclo

El ciclo arrancará el viernes 6 de marzo en la Sala Sinfónica con la Primera Sinfonía de Gustav Mahler, conocida como Titán, bajo la dirección de De la Parra. La obra volverá a interpretarse el 10 de marzo en el Auditorio Nacional de Música de Madrid dentro de la temporada 2025/26 de la ORCAM.

Con motivo de la Semana Santa, se han programado tres conciertos los días 1, 4 y 5 de abril. El primero reunirá al Coro de la Comunidad de Madrid y a un conjunto instrumental de la ORCAM para interpretar el Stabat Mater de Pergolesi y el Gloria de Vivaldi, bajo la dirección de Javier Carmena.

El 4 de abril, el Cuarteto Bretón abordará Las siete últimas palabras de Cristo en la cruz de Haydn. Un día después, el 5 de abril, el teatro acogerá una actuación en colaboración con el Festival Internacional de Arte Sacro.

Zarzuela por San Isidro y gran repertorio sinfónico

El 16 de mayo, coincidiendo con las Fiestas de San Isidro, la ORCAM ofrecerá un programa especial de zarzuela con algunas de las obras más conocidas del género, dirigido por José Luis López Antón.

En verano, el 5 de julio, la Joven Orquesta de la Comunidad de Madrid (JORCAM), bajo la batuta de Dayner Tafur-Díez, interpretará la Sinfonía n.º 9 de Shostakovich y la Sinfonía n.º 2 de Brahms. El programa se repetirá el 7 de julio en el Auditorio Nacional.

La temporada continuará el 16 de octubre con un nuevo concierto dirigido por De la Parra y concluirá el 22 de diciembre bajo la dirección de Iván López Reynoso. El repertorio de ambas citas se anunciará próximamente. Las entradas para el concierto inaugural ya están disponibles en la web del Teatro Auditorio de San Lorenzo de El Escorial.

Balance de 2025: 182 actuaciones

La Fundación ORCAM cerró 2025 con un total de 182 actuaciones en 20 espacios diferentes. La agrupación actuó en enclaves de Madrid como la Plaza Mayor, el Teatro Real, el Teatro de la Zarzuela, Fundación Canal o los Teatros del Canal, así como en municipios como Aranjuez o Villaviciosa de Odón.

Noticias relacionadas

También realizó giras por ciudades como Alicante, Pamplona, Valencia, Cuenca o Lugo y participó en citas internacionales como el Festival de Música de Rheingau (Wiesbaden, Alemania) y el encuentro Diálogos com e sem palavras (Guimarães, Portugal). Entre los eventos destacados figuran Hispanidad, Suma Flamenca y el Festival de Otoño.