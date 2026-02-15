CULTURA
Zarzuela y grandes sinfonías: la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid estrena temporada en El Escorial
El ciclo, del 6 de marzo al 22 de diciembre de 2026, inaugura una nueva etapa del recinto bajo la dirección artística de Alondra de la Parra
La Comunidad de Madrid y la Fundación Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid (ORCAM) han presentado la primera temporada estable de la agrupación en el Teatro Auditorio de San Lorenzo de El Escorial. El programa, que se desarrollará entre marzo y diciembre de 2026, incluirá grandes sinfonías, música sacra y zarzuela. Las entradas del concierto inaugural ya están a la venta.
Una nueva etapa para el Teatro Auditorio
La programación inaugura una nueva fase del Teatro Auditorio de San Lorenzo de El Escorial bajo la dirección artística de Alondra de la Parra, directora titular de la ORCAM.
El espacio se consolida como uno de los pilares, junto a los Teatros del Canal, del nuevo Centro Dramático, Coreográfico y Musical de la Comunidad de Madrid, resultado de la reordenación impulsada por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte. "Este año, cuando se cumplen dos décadas desde su inauguración, este espacio inicia una nueva etapa como sede de la ORCAM y de otras propuestas escénicas que reforzarán su posición como uno de los enclaves culturales más atractivos de la región, gracias a su entorno natural y patrimonial y a sus avanzadas prestaciones tecnológicas y arquitectónicas", ha destacado la propia Consejería a través de un comunicado.
Mahler abre el ciclo
El ciclo arrancará el viernes 6 de marzo en la Sala Sinfónica con la Primera Sinfonía de Gustav Mahler, conocida como Titán, bajo la dirección de De la Parra. La obra volverá a interpretarse el 10 de marzo en el Auditorio Nacional de Música de Madrid dentro de la temporada 2025/26 de la ORCAM.
Con motivo de la Semana Santa, se han programado tres conciertos los días 1, 4 y 5 de abril. El primero reunirá al Coro de la Comunidad de Madrid y a un conjunto instrumental de la ORCAM para interpretar el Stabat Mater de Pergolesi y el Gloria de Vivaldi, bajo la dirección de Javier Carmena.
El 4 de abril, el Cuarteto Bretón abordará Las siete últimas palabras de Cristo en la cruz de Haydn. Un día después, el 5 de abril, el teatro acogerá una actuación en colaboración con el Festival Internacional de Arte Sacro.
Zarzuela por San Isidro y gran repertorio sinfónico
El 16 de mayo, coincidiendo con las Fiestas de San Isidro, la ORCAM ofrecerá un programa especial de zarzuela con algunas de las obras más conocidas del género, dirigido por José Luis López Antón.
En verano, el 5 de julio, la Joven Orquesta de la Comunidad de Madrid (JORCAM), bajo la batuta de Dayner Tafur-Díez, interpretará la Sinfonía n.º 9 de Shostakovich y la Sinfonía n.º 2 de Brahms. El programa se repetirá el 7 de julio en el Auditorio Nacional.
La temporada continuará el 16 de octubre con un nuevo concierto dirigido por De la Parra y concluirá el 22 de diciembre bajo la dirección de Iván López Reynoso. El repertorio de ambas citas se anunciará próximamente. Las entradas para el concierto inaugural ya están disponibles en la web del Teatro Auditorio de San Lorenzo de El Escorial.
Balance de 2025: 182 actuaciones
La Fundación ORCAM cerró 2025 con un total de 182 actuaciones en 20 espacios diferentes. La agrupación actuó en enclaves de Madrid como la Plaza Mayor, el Teatro Real, el Teatro de la Zarzuela, Fundación Canal o los Teatros del Canal, así como en municipios como Aranjuez o Villaviciosa de Odón.
También realizó giras por ciudades como Alicante, Pamplona, Valencia, Cuenca o Lugo y participó en citas internacionales como el Festival de Música de Rheingau (Wiesbaden, Alemania) y el encuentro Diálogos com e sem palavras (Guimarães, Portugal). Entre los eventos destacados figuran Hispanidad, Suma Flamenca y el Festival de Otoño.
- Esta villa histórica de la Comunidad de Madrid trae de vuelta este fin de semana su esperado mercado medieval: mercaderes, danzas y combates de caballeros
- Confirmado por la Comunidad de Madrid: récord de nuevas plazas de docentes en la educación pública madrileña para el próximo curso 2026/2027
- Confirmado por la Comunidad de Madrid: así será el proceso de admisión de colegios e institutos públicos este curso 2026/2027
- Alberto Isla, el gaditano que saltó al ruedo mediático tras dejar embarazada a Isa Pantoja
- Le cortan el cuello e intentan asesinarlo por negarse a darles un cigarrillo
- Los destrozos de la borrasca Oriana en Madrid: el viento arranca árboles en Majadahonda, Las Rozas, Galapagar, Villanueva de la Cañada...
- Programación completa del Carnaval 2026 en Alcalá de Henares: concursos, desfiles y pasacalles
- Restablecida la Línea 9 de Metro de Madrid tras más de una hora interrumpida entre Concha Espina y Plaza Castilla