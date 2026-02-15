Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

TRANSPORTE

Renfe activa trenes especiales entre Aranjuez y Villaverde Bajo por obras en la línea C-3 de Cercanías Madrid

Los trabajos de mantenimiento de Adif obligan a modificar el servicio desde el 16 de febrero hasta el 7 de mayo a partir de las 21:00 horas

Archivo - Tren, trenes de Cercanías de Renfe en Madrid

Archivo - Tren, trenes de Cercanías de Renfe en Madrid / EUROPA PRESS - Archivo

Gloria Barrios

Madrid

Las obras de mantenimiento que Adif ejecuta en la línea C-3 de Cercanías Madrid obligarán a modificar el servicio ferroviario en horario nocturno desde el 16 de febrero hasta el 7 de mayo. Como consecuencia, a partir de las 21:00 horas todos los trenes de la línea comenzarán y terminarán su recorrido en la estación de Villaverde Bajo.

Para garantizar la movilidad de los viajeros, Renfe ha activado trenes especiales que conectarán diariamente, desde las 21:05 horas, las estaciones de Aranjuez y Villaverde Bajo, con parada en las siete estaciones intermedias. Desde esa hora se programarán tres circulaciones por sentido hasta el cierre del servicio.

Cómo realizar el trayecto hacia Atocha y Chamartín

Los viajeros de la C-3 con destino Aranjuez deberán desplazarse desde Atocha hasta Villaverde Bajo en trenes de la línea C-4 (Colmenar/Alcobendas-Parla) y efectuar allí el transbordo al tren especial que continuará hasta Aranjuez.

En sentido contrario, quienes deseen llegar a Atocha o Chamartín desde la C-3 deberán cambiar de tren en Villaverde Bajo y continuar su trayecto en servicios de la línea C-4 (ramales A y B).

Renfe ha reforzado el personal de información, atención al cliente y seguridad en las estaciones de Aranjuez y Villaverde Bajo para facilitar los transbordos y resolver dudas de los viajeros.

