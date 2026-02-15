Los bomberos del Ayuntamiento de Madrid desplazados a Mozambique han regresado este domingo tras participar en la habilitación de plantas potabilizadoras y el reparto de agua a la población afectada por las inundaciones. Durante la misión, han llegado a potabilizar unos 40.000 litros diarios destinados a miles de familias.

40.000 litros diarios para frenar el riesgo de enfermedades

La misión de los bomberos madrileños en el país africano ha consistido en ayudar a potabilizar agua, montar plantas potabilizadoras y repartir el suministro en distintas zonas de poblado que, tras las intensas lluvias, se habían quedado sin acceso a agua segura. Las inundaciRegresan los bomberos de Madrid desplazados a Mozambique tras las graves inundaciones del país

Regresan los bomberos de Madrid desplazados a Mozambique tras las graves inundaciones del país. / Emergencias 112 Madrid

ones dejaron fuentes contaminadas, lo que elevó el riesgo de enfermedades entre la población. "El agua es muy importante para evitar las enfermedades y es necesaria para tener una vida con dignidad y con salud", explica Samuel Ortiz, bombero participante en el operativo.

El equipo ha logrado potabilizar aproximadamente 40.000 litros diarios, distribuidos entre miles de familias que acudían a los puntos de entrega. Según relata Ortiz, "centenares de familias esperaban con cubos de agua que venían andando desde muy lejos totalmente deshidratados", con largas colas en los distintos puntos de reparto.

La operación no estuvo exenta de complicaciones. Los bomberos tuvieron que afrontar "muchas dificultades técnicas" para poner en marcha la potabilizadora y garantizar agua de calidad. A ello se sumó una climatología adversa que dificultó los trabajos sobre el terreno.

Durante varios días, los efectivos trabajaron más de 14 horas diarias sin interrupción para asegurar el funcionamiento de la planta y el reparto continuo de agua.

La misión continúa

Según ha informado Emergencias Madrid en su red social X, la misión continúa en Mozambique. Aunque el grueso del equipo ha regresado este domingo a España, dos miembros de Bomberos Madrid permanecerán en el país africano durante otros quince días para dar continuidad a las labores de apoyo.