AYUDA HUMANITARIA
Regresan los bomberos de Madrid desplazados a Mozambique tras las graves inundaciones del país
El equipo municipal ha colaborado en la instalación de plantas potabilizadoras tras las graves inundaciones; dos efectivos permanecerán en el país otros quince días
Los bomberos del Ayuntamiento de Madrid desplazados a Mozambique han regresado este domingo tras participar en la habilitación de plantas potabilizadoras y el reparto de agua a la población afectada por las inundaciones. Durante la misión, han llegado a potabilizar unos 40.000 litros diarios destinados a miles de familias.
40.000 litros diarios para frenar el riesgo de enfermedades
La misión de los bomberos madrileños en el país africano ha consistido en ayudar a potabilizar agua, montar plantas potabilizadoras y repartir el suministro en distintas zonas de poblado que, tras las intensas lluvias, se habían quedado sin acceso a agua segura. Las inundaciRegresan los bomberos de Madrid desplazados a Mozambique tras las graves inundaciones del país
ones dejaron fuentes contaminadas, lo que elevó el riesgo de enfermedades entre la población. "El agua es muy importante para evitar las enfermedades y es necesaria para tener una vida con dignidad y con salud", explica Samuel Ortiz, bombero participante en el operativo.
El equipo ha logrado potabilizar aproximadamente 40.000 litros diarios, distribuidos entre miles de familias que acudían a los puntos de entrega. Según relata Ortiz, "centenares de familias esperaban con cubos de agua que venían andando desde muy lejos totalmente deshidratados", con largas colas en los distintos puntos de reparto.
La operación no estuvo exenta de complicaciones. Los bomberos tuvieron que afrontar "muchas dificultades técnicas" para poner en marcha la potabilizadora y garantizar agua de calidad. A ello se sumó una climatología adversa que dificultó los trabajos sobre el terreno.
Durante varios días, los efectivos trabajaron más de 14 horas diarias sin interrupción para asegurar el funcionamiento de la planta y el reparto continuo de agua.
La misión continúa
Según ha informado Emergencias Madrid en su red social X, la misión continúa en Mozambique. Aunque el grueso del equipo ha regresado este domingo a España, dos miembros de Bomberos Madrid permanecerán en el país africano durante otros quince días para dar continuidad a las labores de apoyo.
- Esta villa histórica de la Comunidad de Madrid trae de vuelta este fin de semana su esperado mercado medieval: mercaderes, danzas y combates de caballeros
- Confirmado por la Comunidad de Madrid: récord de nuevas plazas de docentes en la educación pública madrileña para el próximo curso 2026/2027
- Confirmado por la Comunidad de Madrid: así será el proceso de admisión de colegios e institutos públicos este curso 2026/2027
- Alberto Isla, el gaditano que saltó al ruedo mediático tras dejar embarazada a Isa Pantoja
- Le cortan el cuello e intentan asesinarlo por negarse a darles un cigarrillo
- Los destrozos de la borrasca Oriana en Madrid: el viento arranca árboles en Majadahonda, Las Rozas, Galapagar, Villanueva de la Cañada...
- Programación completa del Carnaval 2026 en Alcalá de Henares: concursos, desfiles y pasacalles
- Restablecida la Línea 9 de Metro de Madrid tras más de una hora interrumpida entre Concha Espina y Plaza Castilla