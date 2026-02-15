Este es el pueblo a una hora de la capital que tiene el mayor castañar de Madrid: febrero es el mes perfecto para visitarlo

La Comunidad de Madrid se ha convertido en uno de los destinos turísticos estrella de España, y no es solo por la capital. En los últimos años, los municipios de todo Madrid se han convertido en una opción perfecta para hacer escapadas puntuales para desconectar.

Por esta razón, cada vez hay más pueblos con reconocimiento, como Patones de Arriba, Chinchón o Aranjuez. Lo cierto es que hay otros menos conocidos, pero con el mismo encanto.

Rozas del Puerto Real es uno de ellos, un lugar que ofrece un entorno tranquilo y especial para pasar unos días de descanso.

El embalse de Rozas de Puerto Real / Llegar sin avisar

Una joya poco conocida que está en Madrid

Justo en el punto donde la geografía madrileña se funde con las provincias de Ávila y Toledo, se encuentra un pequeño pueblo de unos 580 habitantes que contiene una joya: el mayor castañar de toda la región. Se ubica en un bosque centenario de más de 3000 hectáreas, considerado el más importante y extenso de todo el territorio.

El crecimiento de estos árboles no es casualidad, sino una mezcla perfecta entre la orografía y el clima. El castaño requiere suelos que no acumulen agua en sus raíces y las pendientes características de la zona son perfectas para el drenaje natural óptimo, ya que la inclinación del terreno evita el encharcamiento. Así, el árbol absorbe la humedad necesaria.

Vista de Rozas de Puerto Real / Ayuntamiento de Rozas del Puerto Real

Un paseo inmerso en la naturaleza

Durante la visita se podrá realizar la histórica Ruta de los Castaños, una ruta de casi diez kilómetros en forma circular que llega hasta el Embalse de los Morales, un sendero en el que visitar el Colegio Arzobispal de Santa María, el único colegio unitario junto al de Batres que se mantiene en la Comunidad de Madrid.

Ruta de los Castaños / Llegar sin avisar

El recorrido destaca por su fácil accesibilidad. Es ideal para realizar en familia o como iniciación al senderismo, ya que no presenta desniveles pronunciados y es una de las travesías senderistas más recomendables de la Sierra Oeste.

Las fiestas de Santa Águeda

Febrero es una ocasión especialmente buena para visitarlo: son las fiestas de Rozas del Puerto Real. En honor a Santa Águeda, la patrona local, se transforman el ambiente invernal en una tradición, muestra de la calidez social del pueblo, que suele atraer visitantes de toda la sierra del 4 al 7 de febrero.

Los festejos están marcados por la gastronomía popular del pueblo, en el que se reparten productos locales, como panceta y chorizos, que también se podrán degustar a lo largo de todo el año.

Además, a menos de diez minutos en coche se encuentra un pueblo medieval que es otra de las joyas de la zona: Sotillo de la Adrada, el lugar de descanso preferido de Isabel Díaz Ayuso.

A poco más de hora del centro de Madrid, Rozas del Puerto ofrece un contraste radical al ritmo urbano, tanto por los senderos repletos de árboles monumentales como por la diversidad de su naturaleza. Es un pueblo testigo de un equilibrio centenario entre la explotación agrícola tradicional y la conservación de un bosque que es, por derecho propio, el pulmón más dulce de la comunidad.