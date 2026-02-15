Necesidad, exigencia y rotaciones del Atlético frente a un Rayo en crisis

El estado del césped del Estadio de Vallecas traslada el derbi entre el Rayo y el Atlético de Madrid hasta Butarque, en Leganés, con ambos enfrentados a la exigencia y la necesidad, entre las contradicciones del conjunto de Diego Simeone, titubeante en LaLiga, poderoso en la Copa del Rey, repetidamente imprevisible este curso y con rotaciones este domingo, y la urgencia del grupo de Iñigo Pérez, en zona de descenso.

Entre la apoteosis de la Copa, con nueve goles en dos partidos del 0-5 al Betis al 4-0 al Barcelona, mientras asoma la incómoda eliminatoria de los dieciseisavos de final de la Liga de Campeones -el equipo viaja el martes a Brujas para jugar el miércoles-, la Liga es una realidad bien diferente para el Atlético, errático, a trece puntos del liderato y limitado por sus fallos a su objetivo mínimo al inicio del curso: el pase al máximo torneo europeo.

Tal y como es su irregularidad, sobre todo como visitante del Atlético en este campeonato, y tal y como es el ritmo no sólo del Barcelona, sino también del Real Madrid (sólo han perdido 11 y 12 puntos, respectivamente, de los 69 disputados), no parece posible remontar una distancia tan considerable en la clasificación, cuando quedan 15 jornadas por jugar y cuando el equipo se ha mostrado tan frágil lejos de su campo: ha logrado 14 de los 33 puntos.

Son tres victorias tan solo en 11 salidas en esta Liga, muy por debajo de las expectativas, aún más del ritmo indispensable para competir por el título y que relegan al equipo a la competencia de la tercera posición y a la clasificación para la Champions, con siete puntos de renta sobre el Betis, más la diferencia particular en caso de igualdad.

También debe manejar Simeone el desgaste de su equipo. No es sólo su decimotercer partido desde el pasado 4 de enero, sino que, encima, apenas transcurrirán 65 horas y 15 minutos desde el final de su tremendo esfuerzo contra el Barcelona hasta el inicio de su encuentro contra el Rayo Vallecano, con la obligación siempre de ganar que tiene el Atlético, que mantiene la baja de Pablo Barrios y recupera a Johnny Cardoso este domingo

Hay previsión de rotación masiva, hasta el punto de que Matteo Ruggeri y Nahuel Molina serían los únicos en repetir respecto al 4-0 al Barcelona, según las pruebas de este sábado, con la entrada en la alineación de los centrales José María Giménez y Clement Lenglet, los centrocampistas Álex Baena, Rodrigo Mendoza, Johnny Cardoso y Nico González; y los atacantes Thiago Almada y Alexander Sorloth. A ellos apunta el último ensayo de Simeone.

La última vez que cambió casi todo su once para dar recorrido a muchos de los jugadores menos habituales fue el pasado 31 de enero en el 0-0 con el Levante, cuando transformó su alineación para dosificar esfuerzos. Es necesario en momentos como éste, con tantos encuentros, consciente de cómo le pasó factura la pasada campaña, cuando llegó desfondado al tramo decisivo. Y le costó LaLiga, la Copa del Rey y la Champions entre marzo y abril, cuando quedó eliminado de toda opción de los títulos.

Julián Alvarez ha reencontrado el gol, once partidos y muchas dudas después, con el 4-0 al Barcelona. Si es o no el punto de inflexión esperado lo determinará la siguiente secuencia de partidos y su rendimiento, más allá de sus acierto sobre la portería contraria. Suma 12 goles en este curso, los mismos que Antoine Griezmann y dos más que Alexander Sorloth, al que se espera en la titularidad en la visita a Butarque tras dos suplencias consecutivas.

Enfrente, después de dos semanas sin competir debido al aplazamiento de la pasada jornada frente al Oviedo por el mal estado del césped del Estadio de Vallecas, el Rayo vuelve a jugar en un delicado momento, tanto deportivo como institucional, con la afición enfrentada a la directiva que preside Raúl Martín Presa, al que acusan de mala gestión y al que la pasada semana, mediante un comunicado firmado por la gran mayoría de peñas, pidieron su inhabilitación por parte de LaLiga.

A nivel deportivo, el equipo atraviesa la peor crisis de resultados desde que llegó al banquillo Iñigo Pérez hace justo dos años, en febrero de 2024. Solo ha ganado uno de los últimos doce partidos, ha sumado ocho de los 36 puntos en juego y la pasada jornada cayó al descenso, lo que ha llevado el nerviosismo al vestuario.

Lo que más preocupa sobre el rendimiento del equipo es la falta de gol. En este último tramo de doce partidos solo han marcado seis tantos y, en el cómputo global, con 18, solo hay un equipo que tiene menos acierto en toda la categoría, el Real Oviedo, colista, con 12.

Para este partido, Iñigo Pérez cuenta con dos bajas importantes, ambas por sanción. No pueden jugar ni el centrocampista senegalés Pathé Ciss ni el lateral izquierdo Pep Chavarría. Al primero es probable que le sustituya en el once Óscar Valentín y al segundo el uruguayo Luis Alfonso 'Pacha' Espino.

El resto del equipo podría ser el mismo que saltó de inicio al Santiago Bernabéu frente al Real Madrid, con Jorge de Frutos como máxima referencia ofensiva y el internacional marroquí Ilias Akhomach una línea por detrás de mediapunta.