Los mejores planes para celebrar el Año Nuevo chino en Madrid: gastronomía y danzas típicas sin salir de la capital

El Año Nuevo chino rompe con todo lo que la cultura occidental cree saber sobre festejo. Ahora, no hace falta viajar a China para hacerse a la idea, ya que en Madrid lo tenemos más cerca que nunca: la capital se llenará de actividades a lo largo de todo el mes de febrero. Y es que estas no se limitan a la fecha exacta ni al 'chinatown' madrileño, pues toda la Comunidad estará volcada en esta celebración.

La festividad del Año Nuevo chino cuenta con más de 4000 años de historia y coincide con el comienzo del ciclo de cultivo, despide al invierno y da la bienvenida a una nueva estación. Este 2026 se celebrará el Año del Caballo, que comienza el 17 de febrero. Lo mejor es que, en Madrid, ua hay un programa de actividades muy completo para celebrarlo.

A continuación, las tres actividades no tan típicas que no te puedes perder si deseas vivir el auténtico Año Nuevo chino.

Una gran cita gastronómica

Si hay algo especial que tiene la cultura china y que en Madrid tiene gran presencia es su gastronomía. Esta vez, con motivo de la celebración del Año Nuevo chino, se presenta de una forma diferente: el China Taste reunirá a 24 restaurantes de referencia en Madrid que ofrecerán platos y propuestas diseñadas para dar la bienvenida al Año del Caballo.

China Taste celebra en 2026 su novena edición, impulsada por el Centro Cultural de China en Madrid. Será un recorrido en el que los comensales podrán descubrir y disfrutar de una amplia sección de recetas representativas, donde podrán degustar platos típicos como el hot pot de cordero, cabeza de león o shumai de langostinos. Ya ha comenzado y tendrás hasta el 3 de marzo para acudir.

Estos son los restaurantes participantes:

Bao Li . C/ Jovellanos, 5. Madrid.

. C/ Jovellanos, 5. Madrid. El Buda Feliz 1974 . C/Tudescos, 5.

. C/Tudescos, 5. El Bund . C/ Arturo Baldasano, 22.

. C/ Arturo Baldasano, 22. China Crown . C/ Don Ramón de la Cruz, 6.

. C/ Don Ramón de la Cruz, 6. Chunli Dumpling House (Varios locales: Toledo, 28B - C/ de las Fuentes, 1 / Caballero de Gracia, 22 / Calle de la Luna 12 / Ronda de Atocha 13).

(Varios locales: Toledo, 28B - C/ de las Fuentes, 1 / Caballero de Gracia, 22 / Calle de la Luna 12 / Ronda de Atocha 13). Cocina Lú . Av. Isabel de Farnesio,27, local 7 (Boadilla del Monte).

. Av. Isabel de Farnesio,27, local 7 (Boadilla del Monte). Dim Sum Market . P.º del Gral. Martínez Campos, 40.

. P.º del Gral. Martínez Campos, 40. Dumpling Go . C/ Jacometrezo 15.

. C/ Jacometrezo 15. Gran Café Shaghai . C/ Gran Vía, 24.

. C/ Gran Vía, 24. The Palace Hotel Madrid by El Bund . Plaza de las Cortes 7.

. Plaza de las Cortes 7. Hutong . C/ Lagasca, 81.

. C/ Lagasca, 81. Indochina Brasa . Av. de Luis García Cereceda, 5 (Pozuelo de Alarcón).

. Av. de Luis García Cereceda, 5 (Pozuelo de Alarcón). Kököchin . Cmno. de la Zarzuela, 21 (Aravaca).

. Cmno. de la Zarzuela, 21 (Aravaca). Kzen . C/ O'Donnell, 17.

. C/ O'Donnell, 17. Le Chinois . C/ de María de Molina, 6.

. C/ de María de Molina, 6. Lelong Asian Club . Carrera de San Jerónimo, 9.

. Carrera de San Jerónimo, 9. Soy Kitchen . C/ Zurbano, 59.

. C/ Zurbano, 59. T8 Tea Bar (Varios locales: Plaza de España, 18 / Nicolás Sánchez, 69).

(Varios locales: Plaza de España, 18 / Nicolás Sánchez, 69). Zhen . Pº de la Castellana 179.

. Pº de la Castellana 179. Zeng’s Chicken Soup. C/ Cardenal Cisneros 33.

La danza guerrera Yingge

Para los más atrevidos que quieran moverse al ritmo de una verdadera danza guerrera china, la prestigiosa Compañía Juvenil de Yingge pondrá ritmo al sábado 21 de febrero para mostrar al público una tradición con más de 300 años de historia que forma parte del Patrimonio Inmaterial de China. La danza tiene un gran significado simbólico: si quieres atraer a la buena fortuna y a la prosperidad, tendrás que bailar al ritmo de Yingge.

Los 26 intérpretes participantes representan a héroes legendarios inspirados en antiguas novelas clásicas chinas. Bastones, gongs y tambores los acompañarán en los movimientos coreografiados que recuerdan a las artes marciales, junto con elementos teatrales y musicales. El espectáculo tendrá lugar en el parque Pradolongo y es gratuito y para todos los públicos.

China, en el centro de Madrid

La Feria del Templo chino es una cita cultural imprescindible, con Plaza de España como escenario principal, marcado por un ambiente de energía, dinamismo y alegría con motivo del Año del Caballo, animal asociado al viaje, la superación personal y la prosperidad.

Noticias relacionadas

Entre el 28 y el 1 de marzo, en pleno corazón de la capital, tendrán lugar representaciones teatrales, stands de cultura tradicional, arte y gastronomía china, todo en un mismo lugar. Este evento es una gran oportunidad para experimentar la cultura china sin salir de Madrid.