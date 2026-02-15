MANIFESTACIÓN EN MADRID
Una protesta vecinal denuncia este domingo el "abandono institucional" del barrio de Lavapiés
Reclaman medidas "urgentes" en materia de vivienda, limpieza, seguridad y protección al menor
EP
Un protesta vecinal denunciará este domingo, a las 12:00 horas, el "abandono institucional" del barrio de Lavapiés, una situación que ha provocado que "estén al límite" y por el que reclaman medidas "urgentes" en materia de vivienda, limpieza, seguridad y protección al menor.
Bajo el lema ¡Levantadas por nuestro barrio!, la protesta comenzará en la Plaza del Casino de la Reina y continuará su itinerario por Embajadores, Arturo Barea, Nelson Mandela, Tirso de Molina, Tribulete y volverá al punto de partida, según detallaron los organizadores en rueda de prensa esta misma semana.
La manifestación está convocada por la plataforma vecinal 'Lavapiés al límite' junto a colectivos como Ateneo Libertario de Lavapiés, Red Solidaria de Acogida (RSA), Ecologistas en Acción, CSO La Rosa, CNT Madrid, 8M Lavapiés o Sindicato de Inquilinas, entre otros.
Esta acción vecinal tendrá continuidad con un calendario de movilizaciones mensuales específicas, al objeto de "tejer redes, conocerse y compartir espacio y tiempo con vecinas y vecinos para hacer frente a la destrucción silenciosa y paulatina de un barrio que ante las adversidades se une para resistir".
"Salimos a las calles a denunciar el abandono institucional en el que estamos, Lavapiés está al límite por la especulación inmobiliaria, la gentrificación y la expansión descontrolada de pisos turísticos, junto a políticas públicas que priorizan el consumo económico frente al derecho a vivir en el barrio", reclaman desde 'Lavapiés al límite".
Esta plataforma se formó el 1 de junio de 2024 por asociaciones, colectivos y vecinos que denuncian "que la situación del barrio ha empeorado". Desde la organización acusan al Ayuntamiento, la Comunidad de Madrid y otros organismos de "no dar respuestas efectivas", sino de ser "las principales impulsoras de este modelo y sus decisiones lo único que han hecho es deteriorar más la vida del barrio".
Asimismo, manifiestan que no aceptan "más expulsiones, ni más racismo, ni más precarización, ni más decisiones tomadas sin contar con las vecinas", a la vez que insisten en que "las políticas actuales están agravando más la situación".
