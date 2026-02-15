Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El cómico Pepe Macías y el cantautor Kiko Tovar mezclan música y humor en su 'Tributo a Los Pocos'

Bajo el nombre de 'Tributo a Los Pocos', los artistas realizarán un espectáculo que mezcla humor, teatro de variedades y canciones

El cómico Pepe Macías y el cantautor Kiko Tovar, componentes del dúo satírico-humorístico 'Los Pocos'

El cómico Pepe Macías y el cantautor Kiko Tovar, componentes del dúo satírico-humorístico 'Los Pocos' / CARLOS GARCIA DE LA PARRA RUIZ

EP

Madrid

El cómico Pepe Macías y el cantautor Kiko Tovar, componentes del dúo satírico-humorístico 'Los Pocos', actuarán este domingo en Madrid, en el Café Libertad número 8, a las 13:00 horas, en la conocida como 'Sesión Vermut'.

Bajo el nombre de 'Tributo a Los Pocos', los artistas realizarán un espectáculo que mezcla humor, teatro de variedades y canciones. De este modo, con muchas dosis de ironía, sus canciones navegan entre la sátira, la crítica y el surrealismo, con un estilo musical que mezcla canción de autor, pop, rock, rumba, salsa, bolero y opera-rock, en medio del desenfado y la frescura.

"Hacemos un show irreverente e irrepetible, porque nadie quiere repetir. Los Pocos nace con las excusa de homenajear a un falso grupo, muy famoso en la década de los 80, que rivalizaba con Los Pecos; ellos triunfaron y nosotros nos quedamos relegados a un segundo plano. Tocábamos en la época de la Movida cuando todavía estaba quieta", explica Pepe Macías.

Macías y Tovar se conocieron en Madrid hace más de una década y, desde que fundaron 'Los Pocos', han sacado varios discos, han realizado un musical, un documental y han hecho varias giras por España. Son habituales de salas madrileñas como Galileo o Teatro Alfil.

Entre sus temas, destacan canciones como 'Equidistante', 'Pornoestar', 'Metamorfosis Kafkiana' o 'Bolero Porcino' donde el humor, las melodías juguetonas y las letras con dobles sentidos destacan sobre una música concebida para la risa y diversión.

