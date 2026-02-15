Madrid se va de cocido: así es la ruta que busca superar los 99.000 servicios

La cuchara tiene plan largo este invierno. La Comunidad de Madrid celebra desde este 15 de febrero y hasta el 31 de marzo la XVI Ruta del Cocido Madrileño, una iniciativa que reúne a 46 restaurantes de la región y también de Toledo y Guadalajara para reivindicar uno de los guisos más identitarios del recetario castizo.

La edición de 2026 llega con un argumento extra: el cocido madrileño acaba de ser declarado Bien de Interés Cultural (BIC) del Patrimonio Inmaterial de la Comunidad de Madrid con un objetivo claro, un reconocimiento al buen hacer. Y así, preservar no solo la receta, sino también el la tradición social que le rodea. El ritual de reunirse, compartir y "hacer mesa" durante horas, especialmente en una sobremesa que tanto representa a los españoles.

Cocido madrileño, jueves, La Taberna de Elia. / Cedida

Durante la ruta, cada establecimiento ofrece un menú completo centrado en el cocido, con precios y formatos distintos según la casa: desde templos de toda la vida hasta restaurantes que han encontrado su hueco con propuestas más contemporáneas. En la capital, por ejemplo, figuran nombres tan reconocibles como La Bola, Casa Larry o La Gran Tasca, entre otros.

Vuelco a vuelco: la ruta del cocido que coronará al mejor de Madrid

Aquí el jurado tiene mesa reservada: los clientes. Quien pruebe puede votar y decidir el título de Mejor Cocido Madrileño, un reconocimiento que actualmente ostenta La Gran Tasca.

Parte del cocido de La Gran Tasca. / La Gran Tasca

Además, se entregan premios específicos para fans del detalle: Mejor Sopa, Mejor Vuelco de Carne y Mejor Vuelco de Garbanzos. Este año, el periodista y comunicador Goyo González actúa como embajador de la ruta.

Las cifras explican por qué la ruta ya es una "clásica" del calendario gastronómico. En 2025 participaron 170.000 comensales y se sirvieron alrededor de 90.000 raciones. Para este año, la previsión es superar los 99.000 servicios, un salto que confirma que el cocido no es solo nostalgia: también es motor de sala en temporada fría.

Sin embargo, la ruta no se queda únicamente en el plato. El programa suma talleres, charlas y experiencias vinculadas a figuras de calidad madrileñas, como la DOP Aceite de Madrid, la IGP Carne de la Sierra de Guadarrama y la DOP Vinos de Madrid. Tradición, sí, pero con vocación de escaparate para despensa local.