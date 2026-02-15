Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
VallecasCarnavalDesfile de CarnavalPlanes San ValentínMadrid XploraDispositivo de seguridadSatélite de la OTANTrolebús en MadridImpuesto de sucesiones
instagramlinkedin

EL TIEMPO EN MADRID

Madrid amanece más fría este domingo con fuertes rachas de viento en la Sierra

La Aemet prevé cielos poco nubosos, brumas matinales en zonas altas y rachas muy fuertes de viento en cumbres

El viento y la lluvia azotan las inmediaciones del intercambiador de plaza de Castilla

El viento y la lluvia azotan las inmediaciones del intercambiador de plaza de Castilla / Mariscal / EFE

Gloria Barrios

Madrid

La previsión de la Aemet para este domingo en la Comunidad de Madrid apunta a una jornada marcada por la estabilidad en buena parte del territorio, con cielos poco nubosos e intervalos de nubes.

No se descartan brumas o nieblas matinales en zonas altas de la Sierra, donde además podría registrarse alguna precipitación débil y dispersa durante la primera mitad del día. La cota de nieve se situará en torno a los 600-800 metros.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas descenderán en la mayor parte de la región, mientras que las máximas experimentarán un ascenso. El viento soplará flojo de componente oeste.

En la Sierra, las mínimas sufrirán cambios ligeros y se prevén heladas débiles, que podrían ser moderadas en las cumbres. En estas zonas también serán probables rachas muy fuertes de viento.

Noticias relacionadas

Por municipios, los termómetros oscilarán entre 1ºC y 13ºC en Madrid capital; entre 2ºC y 14ºC en Alcalá de Henares; entre 4ºC y 14ºC en Aranjuez; entre 1ºC y 11ºC en Collado Villalba; entre 3ºC y 13ºC en Getafe; y entre 4ºC y 13ºC en Navalcarnero.

TEMAS

  1. Esta villa histórica de la Comunidad de Madrid trae de vuelta este fin de semana su esperado mercado medieval: mercaderes, danzas y combates de caballeros
  2. Confirmado por la Comunidad de Madrid: récord de nuevas plazas de docentes en la educación pública madrileña para el próximo curso 2026/2027
  3. Confirmado por la Comunidad de Madrid: así será el proceso de admisión de colegios e institutos públicos este curso 2026/2027
  4. Le cortan el cuello e intentan asesinarlo por negarse a darles un cigarrillo
  5. Los destrozos de la borrasca Oriana en Madrid: el viento arranca árboles en Majadahonda, Las Rozas, Galapagar, Villanueva de la Cañada...
  6. Programación completa del Carnaval 2026 en Alcalá de Henares: concursos, desfiles y pasacalles
  7. Restablecida la Línea 9 de Metro de Madrid tras más de una hora interrumpida entre Concha Espina y Plaza Castilla
  8. Alerta por fuerte viento en Madrid: aviso naranja en la Sierra con rachas de hasta 100 km/h

Un 'brunch' sin azúcar y con mucha cultura: así es el desayuno chino que llega al centro de Madrid

Un 'brunch' sin azúcar y con mucha cultura: así es el desayuno chino que llega al centro de Madrid

Trabajos que perdurarán por los siglos de los siglos

Trabajos que perdurarán por los siglos de los siglos

Eurovisión se cuela en la final del Benidorm Fest con el apoyo de Nebulossa a Palestina y el regreso de Chanel y Melody

Eurovisión se cuela en la final del Benidorm Fest con el apoyo de Nebulossa a Palestina y el regreso de Chanel y Melody

Las secuelas del cáncer infantil: el desafío actual en una enfermedad donde la supervivencia supera el 80%

Las secuelas del cáncer infantil: el desafío actual en una enfermedad donde la supervivencia supera el 80%

Miguel V. Carreras (Grupo Carreras): "A mis 91 años, para mí trabajar es una herramienta que te desarrolla y te hace mejor"

Miguel V. Carreras (Grupo Carreras): "A mis 91 años, para mí trabajar es una herramienta que te desarrolla y te hace mejor"

Navarra, Comunitat Valenciana y Galicia, los territorios en los que más tirón tiene Rufián

Navarra, Comunitat Valenciana y Galicia, los territorios en los que más tirón tiene Rufián

El PSOE se tensa: crece la corriente a favor de adelantar las elecciones generales contra la opinión de Moncloa

El PSOE se tensa: crece la corriente a favor de adelantar las elecciones generales contra la opinión de Moncloa

El sector energético asume que España no alcanzará sus objetivos a 2030 y pide revisarlos

El sector energético asume que España no alcanzará sus objetivos a 2030 y pide revisarlos