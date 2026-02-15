EL TIEMPO EN MADRID
Madrid amanece más fría este domingo con fuertes rachas de viento en la Sierra
La Aemet prevé cielos poco nubosos, brumas matinales en zonas altas y rachas muy fuertes de viento en cumbres
La previsión de la Aemet para este domingo en la Comunidad de Madrid apunta a una jornada marcada por la estabilidad en buena parte del territorio, con cielos poco nubosos e intervalos de nubes.
No se descartan brumas o nieblas matinales en zonas altas de la Sierra, donde además podría registrarse alguna precipitación débil y dispersa durante la primera mitad del día. La cota de nieve se situará en torno a los 600-800 metros.
En cuanto a las temperaturas, las mínimas descenderán en la mayor parte de la región, mientras que las máximas experimentarán un ascenso. El viento soplará flojo de componente oeste.
En la Sierra, las mínimas sufrirán cambios ligeros y se prevén heladas débiles, que podrían ser moderadas en las cumbres. En estas zonas también serán probables rachas muy fuertes de viento.
Por municipios, los termómetros oscilarán entre 1ºC y 13ºC en Madrid capital; entre 2ºC y 14ºC en Alcalá de Henares; entre 4ºC y 14ºC en Aranjuez; entre 1ºC y 11ºC en Collado Villalba; entre 3ºC y 13ºC en Getafe; y entre 4ºC y 13ºC en Navalcarnero.
