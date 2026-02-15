IA generativa en Sanidad y Educación: Madrid participa en un plan europeo para agilizar trámites públicos

La Comunidad de Madrid formará parte de EUNOMIA.AI, un proyecto europeo del programa Europa Digital orientado a aplicar la Inteligencia Artificial Generativa (GenAI) en las administraciones públicas con el objetivo de hacerlas más eficientes y cercanas a la ciudadanía.

La iniciativa, con una duración de tres años, reunirá a 35 organizaciones de 13 países comunitarios y de Noruega. El Gobierno regional se incorpora así a un plan en el que también participan gobiernos nacionales como los de Austria, Estonia, Grecia, Polonia y Portugal, además de otras instituciones autonómicas —como la Junta de Andalucía, coordinadora de la actuación— y ayuntamientos de varios países.

Dentro del programa, la Comunidad de Madrid asumirá la coordinación de dos áreas ejecutivas: la de Seguridad y Cumplimiento Normativo y la de Comunicación, Difusión y Participación. Con ello, la coalición europea pretende aprovechar la experiencia del Ejecutivo autonómico en normativa, uso responsable de la Inteligencia Artificial, actividades divulgativas e informativas, así como en la monitorización y el testeo de casos aplicados al sector público.

EUNOMIA.AI cuenta con un presupuesto de 14 millones de euros y se desarrollará durante 36 meses. En ese periodo, el proyecto aprovechará el trabajo realizado por la Consejería de Digitalización, a través de la Oficina de Impulso a la IA, para coordinar el uso ético de esta herramienta en los servicios al ciudadano, alinear los casos de uso con la normativa vigente y definir buenas prácticas en materia de IA dentro de la Unión Europea.

Aplicaciones en sanidad y educación

La iniciativa prevé que la GenAI contribuya a resolver de forma más ágil expedientes complejos en servicios públicos críticos como la sanidad o la educación, además de mejorar la atención prestada por asistentes virtuales multilingües.

El consejero de Digitalización, Miguel López-Valverde, ha valorado positivamente la alianza internacional y ha señalado que "reafirma el compromiso del Ejecutivo autonómico con una Inteligencia Artificial responsable y proactiva, diseñada para mejorar la vida de los madrileños y fortalecer la eficiencia de nuestra Administración".