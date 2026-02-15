Gabriel Rufián y Emilio Delgado llenan en cuatro minutos su acto sobre la izquierda alternativa al PSOE en Madrid

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, mantendrá el próximo 18 de febrero un diálogo sobre el futuro de la izquierda alternativa con el dirigente de Más Madrid, Emilio Delgado. El encuentro, abierto al público y conducido por la analista política Sarah Santaolalla, se celebrará en el Teatro Galileo Galilei de la capital y será el inicio de una gira de conversaciones que el republicano prevé mantener con otros referentes de la izquierda más allá del PSOE. El propio Delgado anunció el lleno a través de su perfil en la red social X: "Las entradas para el acto del 18 se han agotado en cuatro minutos. Quiero daros las gracias y pedir disculpas a quienes no han podido conseguirlas. Está siendo una situación bastante abrumadora".

En el cartel difundido previamente, el dirigente de Más Madrid enmarcaba la cita en un momento de reflexión estratégica para el espacio progresista. "No es un acto más. Es una conversación necesaria sobre las encrucijadas que tiene por delante la izquierda y los retos que enfrenta la democracia", señaló, para insistir en la necesidad de "pensar el presente para disputar el futuro".

Contexto: reconfiguración del espacio a la izquierda del PSOE

El diálogo entre Rufián y Delgado se produce en un contexto en el que Movimiento Sumar, Más Madrid, Comunes e IU prevén formalizar en el primer trimestre del año su intención de reeditar una coalición amplia de izquierdas de cara a las próximas elecciones generales.

La estrategia pasa por reactivar al electorado progresista y articular un frente amplio sobre bases programáticas comunes, para definir posteriormente la marca electoral y el liderazgo del proyecto. IU, por su parte, ha planteado que la futura candidatura debería contar con una denominación distinta a la de Sumar.

Petición de retransmisión en 'streaming'

Tras el anuncio de que las entradas estaban agotadas, varios usuarios reclamaron la posibilidad de seguir el acto en línea. Uno de ellos señaló: "Deberíais de retransmitir en streaming. Yo, por ejemplo, estoy en silla de ruedas y como yo, habrá mucha gente en diversas circunstancias". Otro, sostenía que los que "estamos en la periferia también queremos disfrutarla".

Delgado respondió que están trabajando en esa opción y explicó las limitaciones de agenda y espacio: "Hola! Contesto por aquí a mucha gente que está planteando esto. Las fechas eran muy limitadas por agendas y en esas fechas esto es lo que pudimos conseguir. Estaba todo ocupado, a veces lo mejor es enemigo de lo bueno y no había más opciones. Estamos intentando buscar soluciones on line pero aún no puedo confirmar nada. De nuevo gracias a toda la gente que ha mostrado interés y disculpas a quienes no hayáis podido conseguir entradas. Un abrazo!".

Los organizadores no han confirmado por el momento si finalmente habrá retransmisión en directo del encuentro, pero se valorará en los próximos días. "Vamos a intentarlo", respondía Delgado a uno de los usuarios en la red social antes llamada Twitter.