Raquel Delgado-Aguilar, doctora en Ingeniería Aeroespacial: "Cuando no ves a personas parecidas a ti en un ámbito profesional, es más difícil imaginarte ahí"

Con un ferviente interés por las ciencias desde bien pequeña, Raquel Delgado-Aguilar, hoy doctora en Ingeniería Aeroespacial, recuerda cómo su familia celebró la noticia de que había decidido estudiar esta carrera técnica: "Mi abuelo comenzó la carrera equivalente hoy en día a Ingeniería Minera, mi padre es ingeniero industrial y mi tía es física, así que desde pequeña estuve rodeada de personas con una enorme curiosidad por entender cómo funcionan las cosas".

La Dr. Delgado-Aguilera recibía el tercer premio de SESAR, Young Scientists Award Ceremony / Cedida por Raquel Delgado-Aguilera

Junto a ella, Cristina Botías, doctorada en Biología, y Úrsula Martínez, también doctorada en Ingeniería Aeroespacial, unen sus voces para contar su experiencia en un mundo, el de las ciencias, aparentemente masculinizado. Con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, celebrado este pasado miércoles, estás tres mujeres, que participan no sólo en calidad de doctoras, sino también de investigadoras y docentes, ponen sobre la mesa los desequilibrios estructurales heredados y reivindican la necesidad de referentes cercanos.

"Mis padres me han dicho que es una cosa de chicos"

"Desde muy pequeña me gustó todo lo que era la tecnología, me gustaban mucho los cachivaches, el desmotar cosas que había por casa, la calculadora... cuando algo se rompía era como la oportunidad para abrirlo", así cuenta Úrsula cómo tuvo claro "prácticamente desde siempre" que le gustaba la ingeniería.

De manera muy similar, Cristina, cuya asignatura favorita siempre fueron las Ciencias Naturales, tampoco tuvo dudas a la hora de elegir su carrera como bióloga. "De niña me encantaban los documentales de Félix Rodríguez de la Fuente, en casa teníamos una colección por fascículos de su serie y me gustaba mucho leer toda la información que contenía sobre animales y ecosistemas", recuerda.

Cristina Botías es bióloga y su trabajo se centra en estudiar cómo los patógenos y los plaguicidas afectan a las abejas y otros polinizadores. / Cedida por Cristina Botías

Pese a que las vocaciones son claras desde edades tempranas, las cifras aportadas por el Observatorio de la Mujer Ingeniera en la Industria Española demuestran que la brecha de género en las disciplinas STEM persiste desde la educación secundaria y bachillerato, donde solo cuatro de cada diez chicas eligen la modalidad de Ciencias y Tecnología.

Úrsula, que ha dado charlas en institutos para acercar su profesión a las más jóvenes denuncia que "aunque parezca que en 2026 estas cosas ya no pasan", alguna niña le ha preguntado: "Creo que realmente la ingeniería me gusta, pero es que mis padres me han dicho que es una cosa de chicos, ¿tú que opinas?".

A estos estereotipos persistentes, Cristina suma "la falta de referentes femeninos, una orientación académica mejorable y la percepción de que algunos sectores son poco inclusivos o difíciles de conciliar" entre las posibles causas que explicarían estas cifras.

"Muchas veces la ciencia y la ingeniería se perciben como algo lejano, difícil o muy estereotipado"

"Creo que estas cifras no tienen tanto que ver con la capacidad o el interés real de las chicas, sino más bien con el desconocimiento y con cómo se presentan estas disciplinas desde etapas tempranas. Muchas veces la ciencia y la ingeniería se perciben como algo lejano, difícil o muy estereotipado", explica Raquel.

Cristina, que defiende un sistema educativo donde la ciencia y la tecnología se acerquen de forma más práctica y atractiva, cree que para despertar la curiosidad se deben mostrar referentes diversos, evitando estereotipos en el aula.

"La clave está en dar a conocer mejor estas disciplinas y acercar la innovación, la investigación y la industria a etapas como el instituto. No se trata de forzar vocaciones, sino de asegurarse de que las decisiones se toman con todo el conocimiento sobre la mesa y no desde el desconocimiento o los estereotipos", concluye Raquel.

Un 30% de matriculadas en Ingeniería Aeroespacial y un 65% en Biología

De acuerdo con los datos proporcionados por la UPM, en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio (ETSIAE), para el curso 2024-2025 en el Grado en Ingeniería Aeroespacial se matricularon, por primera vez en décadas, un 30% de mujeres.

Raquel no se muestra sorprendida por estos datos, "si en etapas como el instituto menos chicas se plantean la modalidad científica o tecnológica, ese efecto arrastre acaba reflejándose en la universidad". Por su parte, Úrsula, que recuerda que en su promoción rondaban el 21-24%, se muestra optimista al conocer que esta barrera sostenida durante 10 años por fin ha conseguido romperse.

Úrsula Martínez se alzaba con el segundo premio en la final UPM del concurso “Tesis en 3 minutos”el pasado 2023 / Cedida por Úrsula Martínez

En el ámbito de la biología, el área científica con mayor porcentaje de matriculadas, un 65% son mujeres. Cristina se muestra orgullosa y afirma que la biología es "una disciplina muy amplia con salidas diversas", aunque admite que estos datos también responden a que la biología "suele percibirse como una ciencia más cercana a la naturaleza, la salud o el cuidado del medio ambiente, campos con los que muchas mujeres se podrían sentir identificadas."

Cristina trabajando en sus investigaciones con polinizadores / Cedida por Cristina Botías

Tan solo el 10,6% alcanza la alta dirección

Pese a que las mujeres representan alrededor del 43,7% del personal investigador en educación superior en España, según el informe Female Scientists in Figures 2025, al ascender en los escalones de la carrera universitaria, la presencia femenina disminuye considerablemente. "En el profesorado y en los equipos de investigación con los que trabajo, especialmente en niveles más altos o en proyectos de mayor escala, ha habido históricamente, y todavía hay, una proporción mayor de figuras masculinas", admite Raquel.

Poniendo sobre la mesa el debate sobre conciliación, uno de los grandes puntos pendientes, Cristina cree que "la universidad intenta ser un entorno neutral, pero en la práctica todavía se notan algunas desigualdades, muchas veces relacionadas con la conciliación, que según los datos afectan de forma distinta a mujeres y hombres".

Si se busca en el ámbito profesional, las cifras tampoco son alentadoras. Y es que del 34% de mujeres que ocupan niveles junior, tan solo el 10,6% alcanza la alta dirección. Cristina, que reconoce haber tenido más referentes masculinos, sobre todo en puestos que implicaban mayor responsabilidad, se siente identificada con esta especie de goteo, que ha sido denominado como 'leaky pipeline' o 'tubería que pierde agua', describiendo la pérdida progresiva de mujeres y minorías en las carreras STEM, académicas y de investigación a medida que ascienden a puestos de liderazgo. "Creo que eso influye, aunque sea de forma inconsciente en cómo te imaginas el sector, por eso es importante que haya más mujeres visibles en posiciones de liderazgo", sentencia.

Cristina Botías, investigadora Ramón y Cajal en la Universidad de Alcalá / Cedida por Cristina Botías

Úrsula se sumaba a esta afirmación argumentando los cambios no debían venir del sector, sino de cómo lo entendemos: "En el momento en que esa frase deje de tener sentido y quede como algo obsoleto será cuando alcancemos el 50-50".

Aun así, las tres docentes son optimistas y asocian esta situación a desequilibrios estructurales heredados, a tendencias pasadas que están dando un giro hacia un sector cada vez más diverso y equilibrado.

La presencia activa de referentes es vital

Si ayudar a despertar la curiosidad es importante, la presencia activa de referentes ha probado ser vital. Apoyando la necesidad de revisitar la historia, Úrsula se mostraba indignada de que no hubiera escuchado hablar de Ada Lovelace hasta que lo leyó en una hoja de curiosidades. "Me parece un poco vergonzoso", sentencia. Esta falta de referentes no solo afecta a la ciencia, sino a muchas otras figuras femeninas de la filosofía, la historia o la lingüística, que "han estado relegadas a un recuadrito cuyo contenido ni siquiera entraba en el examen", explicaba.

Raquel refuerza esta idea alegando que "cuando no ves a personas parecidas a ti en un ámbito profesional, es más difícil imaginarte ahí". "Por eso creo que no solo hacen falta grandes referentes históricos, sino también referentes cotidianos, cercanos, que muestren que la ciencia y la ingeniería son accesibles", explica.

Así, desde el ámbito de la docencia pero también desde su experiencia como investigadoras, las doctoras Cristina Botías, Raquel Delgado y Úrsula Martínez tienden la mano a todas aquellas universitarias que deciden, por encima de todo, perseguir sus sueños. Invitándolas a "no dejarse llevar por las dudas o los estereotipos" y en una época donde los referentes cotidianos son más necesarios que nunca, no está de más recordar que la ciencia, es y será siempre, femenina.