MERCADO LABORAL
La Comunidad de Madrid impulsa talleres de emprendimiento en la Sierra Norte para fomentar el autoempleo rural
Buitrago del Lozoya y La Cabrera acogen unas jornadas con cerca de 60 participantes, enmarcadas en un programa que ha destinado casi 5 millones en ayudas a autónomos desde 2019
La Comunidad de Madrid ha desarrollado esta semana dos talleres presenciales para impulsar el emprendimiento en la Sierra Norte con el objetivo de favorecer el autoempleo en el medio rural, fortalecer el tejido económico local y promover modelos de desarrollo adaptados a las singularidades del territorio.
La iniciativa, impulsada por la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, se ha dirigido a autónomos locales, emprendedores, empresas, instituciones, centros de conocimiento y entidades vinculadas a la zona.
El primero de los encuentros se celebró el miércoles en el Ayuntamiento de Buitrago del Lozoya y se centró en el desarrollo de proyectos ligados a servicios relacionados con el ecosistema natural y en la creación de alianzas entre agentes locales, con especial atención a ámbitos como el agua, los bosques, la agroalimentación o la biodiversidad.
Proyectos conectados a las necesidades de los municipios
El segundo taller tuvo lugar al día siguiente en el Consistorio de La Cabrera. En este caso, la jornada abordó cómo apoyar ideas empresariales e iniciativas innovadoras conectadas con los recursos y necesidades de los municipios, con propuestas que puedan desarrollarse de forma coherente con el entorno económico, social y cultural de los pueblos de la Sierra Norte.
Según el Ejecutivo autonómico, en ambas jornadas han participado cerca de 60 emprendedores e instituciones.
Casi 5 millones en ayudas desde 2019
La Comunidad enmarca estos talleres en un programa de la Dirección General de Autónomos y Emprendimiento, con el que asegura renovar su compromiso con el emprendimiento rural, la innovación territorial y la colaboración público-privada.
Además, el Gobierno regional señala que desde 2019 ha invertido cerca de 5 millones de euros en ayudas en municipios del Valle del Lozoya y de la Cuenca Alta del Manzanares y Sierra de Guadarrama, que han beneficiado a cerca de 2.000 autónomos.
