Un 'brunch' sin azúcar y con mucha cultura: así es el desayuno chino que llega al centro de Madrid

Madrid suma un nuevo plan gastronómico no solo para madrugadores, también para los curiosos. Hunan (C/ Ballesta, 4 / 919 19 35 64), el restaurante especializado en cocina tradicional de la región china homónima, presenta el primer brunch chino de Madrid, una propuesta que rompe con el imaginario occidental del brunch a base de bollería, pancakes y mimosas. Aquí la idea es otra: platos calientes, salados, nutritivos y energéticos para empezar el día como se desayuna en China. La iniciativa llega coincidiendo con el Año Nuevo Chino y se podrá disfrutar desde finales de febrero, todos los sábados y domingos de 10:00 a 13:00, por 18 euros.

Un brunch sin azúcar (y con mucha cultura): así es el desayuno chino

En China, el desayuno no suele ser una comida ligera ni dulce. Es habitual arrancar la mañana con elaboraciones que en España asociaríamos casi a una comida completa: congee (sopa de arroz tipo porridge), fideos, masas al vapor, dim sum y bocados variados. Además, el desayuno tiene un componente social muy marcado: tradicionalmente se toma fuera de casa y se comparte, en locales pequeños o puestos de barrio.

Hunan traslada esa costumbre a Madrid con una carta cerrada y directa: dos menús a elegir, basados en arroz o trigo, diseñados para probar diferentes texturas y sabores (al vapor, marinados, caldos, guisos ligeros), y con una bebida muy típica: leche de soja recién elaborada, además de té o café.

Dos menús a elegir: arroz o trigo

El menú arroz es una opción centrada en el arroz congee y los bocados tradicionales. Incluye:

Arroz congee de carne picada y huevo milenario (tipo porridge)

de carne picada y (tipo porridge) Acompañamientos marinados: kimchi y gailan (brócoli chino)

y (brócoli chino) Anguila ahumada

Arroz glutinoso con pollo en hoja de loto

en hoja de loto Huevo marinado

Salchicha china

Pan chino con nueces y dátil

con nueces y dátil Fruta fresca

Bebida de soja recién elaborada + té o café

Por otro lado, el menú trigo es ideal para quien prefiera fideos, baos y bocados más variados. Incluye:

Fideos soba con ternera y verduras

con ternera y verduras Bao bun de panceta y pimiento

de panceta y pimiento Crepe de huevo con verduras

con verduras Judía picante marinada

marinada Batata morada

Maíz glutinoso

Pudding de tofu y judía roja

y judía roja Fruta fresca

Bebida de soja recién elaborada + té o café

Además, ambos menús comparten varios elementos de base, pensados para dar ese punto sano, saciante y equilibrado del desayuno tradicional chino: maíz chino, patata morada al vapor, fruta de temporada (principalmente pomelo chino) y la ya mencionada soja recién hecha.

Hunan se ha consolidado en el centro de la ciudad como un restaurante que apuesta por una cocina intensa, aromática y fiel a la tradición, evitando reinterpretaciones al gusto occidental. Esa coherencia explica que sea un punto de referencia tanto para la comunidad china en Madrid como para quienes buscan una experiencia auténtica, lejos de los tópicos más repetidos de la cocina china en España.