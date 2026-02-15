Un 'antroxu' asturiano tomará el centro de Madrid con un desfile inédito de mascaradas de invierno

Un

asturiano en la capital. El Centro Asturiano de Madrid llevará el próximo sábado 21 de febrero las mascaradas tradicionales de Asturias al corazón de Madrid en el I Desfile de Mascaradas del Distrito Centro, una cita inédita que convertirá las calles más emblemáticas de la ciudad en escenario vivo de ritos ancestrales del norte peninsular. La iniciativa, organizada por la Junta Municipal del Distrito Centro en colaboración con la Unión de Casas Regionales de Madrid (Uncarema), reunirá por primera vez en un mismo desfile a entidades culturales de Asturias, Galicia y Zamora.

En el caso del Principado, participará una veintena de miembros del Centro Asturiano de Madrid y también de la Casa de Asturias de Alcalá de Henares. En esta localidad del este de la Comunidad, hoy domingo tiene lugar otro desfile (será la tercera edición), pero en este caso solo con presencia asturiana.

El del sábado 21 de febrero, en cambio, será pionero con una representación de personajes y rituales vinculados al ciclo del invierno y al cambio de estación. En el caso de Asturias estarán representados los sidros, mazcaritos, el guirria y cornelu, entre otros. La banda de gaitas del Centro pondrá la música. Los trajes han sido confeccionados por la Casa de Asturias de Alcalá.

Los personajes de las mascaradas de invierno del último antroxu organizado por la Casa de Asturias en Alcalá. / LNE

A través de máscaras, vestimentas rituales, sonidos y gestos cargados de simbolismo, la entidad asturiana mostrará al público madrileño un patrimonio cultural que se mantiene vivo gracias al trabajo de asociaciones que, desde hace décadas, preservan y difunden la cultura de sus territorios de origen en la capital, como es el caso del Centro Asturiano. En Madrid hay cinco instituciones asturianas de este tipo: Centro Asturiano de Madrid y las Casas de Asturias de Alcalá de Henares, Guadarrama, Alcobendas y Tres Cantos.

El desfile se desarrollará entre las 12:00 y las 14:00 horas, con salida en la Plaza de Isabel II y un recorrido que atravesará la Plaza de Oriente, la calle Arenal y la Puerta del Sol, hasta finalizar en la Plaza del Carmen, donde se instalará un escenario para la presentación y contextualización de cada mascarada. Por la tarde, de 16:00 a las 18:00 horas, el Centro Asturiano de Madrid acercará sus personajes al público en la Plaza de San Ildefonso.

Desde el Centro Asturiano destacan el valor de esta iniciativa como "herramienta de divulgación cultural" y como una oportunidad para acercar a los madrileños tradiciones que forman parte del imaginario popular de Asturias, pero que rara vez salen de su contexto territorial". El I Desfile de Mascaradas pretende, además, reforzar el papel de Madrid como espacio de encuentro entre culturas y poner en valor el patrimonio inmaterial que convive en la ciudad.