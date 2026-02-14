Vinicius se gusta y el Real Madrid golea a la Real Sociedad antes del examen en Lisboa

En este sábado carnavalesco, el Real Madrid de Álvaro Arbeloa mostró sus mejores galas para imponerse a uno de los equipos de moda del fútbol español, la Real Sociedad de Pellegrino Matarazzo. El conjunto vasco no había caído desde la llegada del técnico de origen italiano, pero el buen hacer de Gonzalo, Vinicius y compañía fue suficiente para seguir en la carrera por título de Liga. En una semana de renuncia a la Superliga y cena de conjura, el equipo de Arbeloa traslada la presión al conjunto de Flick, que, tras el batacazo de la Copa, se ve obligado a sumar los tres puntos para conservar el liderato de LaLiga.

La efectividad del Madrid sentencia a la Real Sociedad

Sorprendió Arbeloa con la suplencia de Mbappé. El francés no fue de la partida con la eliminatoria ante el Benfica en el horizonte y después de una semana donde las molestias en su rodilla volvieron a florecer. Día de regresos en la casa blanca. Rüdiger y Arnold recuperaban su puesto en el once titular del técnico salmantino tras varias semanas de inactividad. No tardó demasiado el inglés en sentirse protagonista por medio de un centro medido a la bota derecha de Gonzalo. En un Real Madrid tan escaso de buen pie, la vuelta del lateral se sintió como un soplo de aire fresco. El ariete español cambió el signo del partido cuando tan solo se habían disputado cinco minutos de encuentro sobre el césped del Santiago Bernabéu. El canterano, que se sintió más cómodo sin la presencia de Kylian Mbappé, volvió a ser del agrado del madridismo por medio del gol y su innegable trabajo en favor del equipo de Arbeloa.

Fue Hujisen el encargado en equilibrar la balanza por medio de un penalti infantil. El central español zancadilleó a Yangel Herrera en una de sus incursiones habituales en el área blanca. El respetable del Santiago Bernabéu volcó su descontento con Huijsen, que muy lejos se encuentra de aquel futbolista que irrumpió en LaLiga allá por el mes de agosto. La falta de confianza ha rebajado las elevadas expectativas depositadas sobre el ex del Bournemouth. Oyarzabal, por medio de un disparo centrado, superó a Thibaut Courtois. Apenas unos minutos tardó Vinicius en devolver la ventaja al Real Madrid en el marcador. El brasileño se fabricó un penalti que él mismo convirtió en el minuto 25 de encuentro.

Los de Arbeloa aprovecharon el desconcierto de los txuri-urdin para alcanzar el tercer tanto. Encontró Carreras a Valverde en la frontal de área de los vascos. El uruguayo sacó a relucir su brillante disparo, esta vez con el interior del pie, para ubicar la pelota en la escuadra de Remiro, que nada pudo hacer en el tercer tanto de los blancos. Fue entonces cuando Güler comenzó a aparecer en la medular para hacerse con el control de la pelota de los blancos y firmar un fin de primer tiempo más que plácido para el Real Madrid. Gonzalo dispuso de la última oportunidad para ampliar la ventaja de los blancos, pero un remate impreciso salvó al conjunto de Matarazzo.

Vinicius solventa el partido

El técnico de los donostiarras recurrió a Guedes, uno de los héroes en la victoria en San Mamés del pasado miércoles. El portugués se ha convertido en uno de los indiscutibles en este inicio de 2026, pero su entrada fue contrarrestada con una nueva acción individual de Vinicius. El brasileño encaró a su marca para forjar un nuevo lanzamiento desde los once metros. Segundo tanto del ‘7’ blanco para poner en pie al Santiago Bernabéu.

El tanto del brasileño cambió la percepción del encuentro. Tiempo tuvo Arbeloa de dar descanso a los suyos con el partido ya resuelto. Dani Carvajal, en una semana incómoda para el capitán, y David Alaba sustituyeron a Rüdiger y Trent pensando en lo que se le viene por delante al equipo de Arbeloa. Matarazzo hizo lo propio y retiró a Oyarzabal del terreno de juego. Cestero regresó al once para seguir demostrando que es uno de los predilectos del nuevo entrenador blanco.

Superó con nota el Real Madrid el examen exigente ante los vascos. Ya con Mourinho y el Benfica en el pensamiento, Mbappé descansó, el Madrid se gustó y Vinicius se reivindicó. Lo del próximo martes en Lisboa será la prueba definitiva para medir en qué punto se encuentra el equipo de Arbeloa, tan solo tres semanas después del batacazo de los blancos en territorio portugués. Espejismo o realidad. Y ya van unas cuantas esta temporada…