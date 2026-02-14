SUCESO
Tres detenidos entre la Comunidad de Madrid y Guadalajara por falsificación de modena y tráfico de drogas
Descubrieron que los presuntos autores se dedicaban al cultivo, produccion y trafico de droga, asi como a dar curso a dinero falso
EP
La Guardia Civil ha detenido a tres personas en las localidades de Pezuela de las Torres, Coslada y El Casar (Guadalajara) por delitos de falsificacion de moneda y trafico de drogas, entre otros, ha informado el Cuerpo en un comunicado.
Agentes de la Guardia Civil de la Comandancia de Madrid han sido responsables de la detencion de tres personas como presuntos autores de los delitos de tenencia ilicita de armas, contra la salud publica, defraudacion de fluido electrico y pertenencia a grupo criminal.
Descubrieron que los presuntos autores se dedicaban al cultivo, produccion y trafico de droga, asi como a dar curso a dinero falso. Tras la entrada y registro de los diferentes inmuebles se encontraron numerosos aparatos destinados al cultivo, mantenimiento y produccion de marihuana, como lamparas de mercurio, garrafas de abono, grinders electricos, compresores y aparatos de secado de plantas.
En los domicilios de los presuntos autores tambien se encontraron armas simuladas, cartuchería, polen de hachís, bolsas con aproximadamente 400.000 semillas de diferentes variedades de marihuana, ademas de otros tipos de droga como cristal, metanfetaminas, cocaina y MDMA.
