GASTRONOMÍA
Tragabuches celebra una cena exclusiva con El Pedrusco de Aldealcorvo: cochinillo asado y judión al horno de leña
El restaurante del Grupo Dani García acoge una cita única, solo en horario de cena, con un menú especial que une recetario castellano, despensa andaluza y el horno de leña como hilo conductor
Tragabuches se alía con El Pedrusco de Aldealcorvo, uno de los referentes de la cocina tradicional castellana en Madrid, en una cena a cuatro manos que se celebrará de forma exclusiva el jueves 19 de febrero. La cita nace del respeto compartido por el producto, el recetario de siempre y el fuego como hilo conductor, y plantea un encuentro entre dos miradas complementarias de la cocina española.
Para la ocasión, Gonza de Pedro, chef de El Pedrusco de Aldealcorvo, se traslada a la cocina de Tragabuches para cocinar junto a su equipo un menú diseñado específicamente para esa fecha. El planteamiento se apoya en una cocina reconocible, basada en el sabor, las técnicas tradicionales y una ejecución precisa.
Un menú que arranca con ibéricos y continúa con guisos y horno de leña
El recorrido gastronómico comienza con jamón de bellota 100% ibérico Cinco Jotas y regañá, seguido de tomate de invierno y tartar de atún rojo de Almadraba Gadira. A partir de ahí, el menú avanza hacia platos de mayor profundidad, como los guisantes con jugo de cocido, yema de huevo y caviar.
Uno de los pases que conecta de forma más directa con la propuesta de El Pedrusco de Aldealcorvo es el judión cocinado en horno de leña con velo de papada ibérica. Como principal, la cena se remata con un guiño al asado tradicional castellano: cochinillo asado con patata panaderas.
El cierre dulce mantiene el hilo del fuego y la cocina clásica con natillas a la brasa y profiterol de avellana y chocolate. La experiencia se completa con un maridaje seleccionado para acompañar el menú, con un coste de 90 euros, así como la posibilidad de añadir un maridaje premium como complemento.
Con esta nueva cena a cuatro manos, Tragabuches refuerza su apuesta por encuentros gastronómicos puntuales que invitan a otros cocineros a compartir cocina y mesa, generando un diálogo entre estilos y territorios a través del producto y el recetario.
- Confirmado por la Comunidad de Madrid: así será el proceso de admisión de colegios e institutos públicos este curso 2026/2027
- Avistan una nutria en el río Manzanares tras la crecida de los últimos días: 'A poco que se respeta un poco la naturaleza...
- La Diputación de Toledo reparte de forma gratuita más de 25.000 árboles y arbustos en toda la provincia
- Le cortan el cuello e intentan asesinarlo por negarse a darles un cigarrillo
- Esta villa histórica de la Comunidad de Madrid trae de vuelta este fin de semana su esperado mercado medieval: mercaderes, danzas y combates de caballeros
- El proyecto de una nueva sede de Defensa en Castellana se topa con dos enemigos inesperados: los vecinos de El Viso y el Ayuntamiento
- La Aemet avisa a los madrileños: 'Oriana puede ser, al menos por unos días, la última borrasca de esta larga serie
- Confirmado por la Comunidad de Madrid: récord de nuevas plazas de docentes en la educación pública madrileña para el próximo curso 2026/2027