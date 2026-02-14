Tragabuches celebra una cena exclusiva con El Pedrusco de Aldealcorvo: cochinillo asado y judión al horno de leña

Tragabuches se alía con El Pedrusco de Aldealcorvo, uno de los referentes de la cocina tradicional castellana en Madrid, en una cena a cuatro manos que se celebrará de forma exclusiva el jueves 19 de febrero. La cita nace del respeto compartido por el producto, el recetario de siempre y el fuego como hilo conductor, y plantea un encuentro entre dos miradas complementarias de la cocina española.

Para la ocasión, Gonza de Pedro, chef de El Pedrusco de Aldealcorvo, se traslada a la cocina de Tragabuches para cocinar junto a su equipo un menú diseñado específicamente para esa fecha. El planteamiento se apoya en una cocina reconocible, basada en el sabor, las técnicas tradicionales y una ejecución precisa.

Tomate de invierno y tartar de atún rojo de Almadraba Gadira. / Cedida

Un menú que arranca con ibéricos y continúa con guisos y horno de leña

El recorrido gastronómico comienza con jamón de bellota 100% ibérico Cinco Jotas y regañá, seguido de tomate de invierno y tartar de atún rojo de Almadraba Gadira. A partir de ahí, el menú avanza hacia platos de mayor profundidad, como los guisantes con jugo de cocido, yema de huevo y caviar.

Jamón de bellota 100 % ibérico Cinco Jotas. / Cedida

Uno de los pases que conecta de forma más directa con la propuesta de El Pedrusco de Aldealcorvo es el judión cocinado en horno de leña con velo de papada ibérica. Como principal, la cena se remata con un guiño al asado tradicional castellano: cochinillo asado con patata panaderas.

El cierre dulce mantiene el hilo del fuego y la cocina clásica con natillas a la brasa y profiterol de avellana y chocolate. La experiencia se completa con un maridaje seleccionado para acompañar el menú, con un coste de 90 euros, así como la posibilidad de añadir un maridaje premium como complemento.

Con esta nueva cena a cuatro manos, Tragabuches refuerza su apuesta por encuentros gastronómicos puntuales que invitan a otros cocineros a compartir cocina y mesa, generando un diálogo entre estilos y territorios a través del producto y el recetario.