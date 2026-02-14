Este es el lugar perfecto para comer en San Valentín en Madrid: un restaurante-cueva con historia de amor incluida

Destacado entre los 'Travellers Choice 2025' de TripAdvisor, este local familiar de Madrid fundado en 1962 se describe a sí mismo como "un restaurante de cocina tradicional española, especialistas en jamón de bellota, carnes a la brasa y asados al horno de leña". En San Valentín, el que promete ser el fin de semana más romántico del año, ¿qué mejor opción que un buen horno para subir la temperatura?

Sus asados son cocinados de forma tradicional en su horno de leña / La Mi Venta

Situada entre la Catedral de la Almudena y el Palacio Real, 'La Mi Venta' dice mantener "su rancio abolengo", y es que nada más entrar su restaurante-cueva te abraza con esa calidez que solo tienen los locales con grandes historias. Posicionándose como el destino perfecto para comer este fin de semana, sus paredes de ladrillo también fueron testigos de una gran historia de amor...

Muchos más champiñones de lo normal

Ángel González Sastre llegó a Madrid en el año 1954 con 12 años, aunque no sería hasta después de finalizar el servicio militar que tomaría las riendas de La Mi Venta junto a sus hermanas. Conocidos por la alegría, el jamón cortado y la cocina castellana, los madrileños se extrañaron cuando, en 1969, el restaurante comenzó a vender más champiñones de lo normal.

La razón no era otra que la hija de un mayorista del Mercado Maravillas, Crescencia Díaz-Tendero, que entre frutas y hortalizas cautivó a Ángel, quien no encontraba mejor excusa que comprar estas setas para estar cerca de ella.

Ángel González y su mujer Crescencia en su primer embarazo / La Mi Venta

Finalmente, tanta micología dio sus frutos y en 1970 se unieron en matrimonio para comenzar juntos una nueva erapa en La Mi Venta. Hoy, 49 años después, los cuatro hijos de la pareja toman el relevo con la intención de que "todo el mundo que haya tenido la sensación de que La Mi Venta es su casa, lo siga siendo, y aquel que no lo haya probado, que lo intente".

Cocina tradicional y casera

Priorizando la calidad del producto, La Mi Venta destaca por ser un restaurante dedicado a cocina tradicional y casera, incluyendo jamón de bellota 100% ibérico, guisos típicos españoles y varias carnes a la parrilla, entre las que sobresalen su presa y secreto de bellota 100% ibérica.

Con una excelente selección de vinos y postres caseros, este local invita a sus comensales a disfrutar de la tradición en cada bocado, proporcionando distintos ambientes: desde el típico bar de "Mesón", hasta la cueva original de la casa hecha con ladrillos, terraza o la sala de "picoteo".

Noticias relacionadas

El local fue remodelado en una cuidada reforma y reabrió sus puertas el 20 de abril de 2011 / La Mi Venta

Valorada con un 4,7 estrellas en Google entre 6.948 reseñas, La Mi Venta se sitúa en torno a los 30-50 € por persona y admite reservas a través de su página web para asegurarte que no te quedarás sin sitio. Abiertos todos los días de la semana, esta festividad dirigida también por un 'Ángel', se presenta como la oportunidad perfecta para visitar el local y, tal vez, comenzar tu propia historia de amor.