El pueblo ideal para una escapada de San Valentín está a menos de dos horas de Madrid: palacios, castillos y atardeceres de cuento

Ninguna fecha es mala para hacer una escapada. Ya sea para desconectar o para huir del bullicio de Madrid, hacer un viaje a algún pueblo que colinde con Madrid siempre es un acierto. Es el plan ideal para pasar un finde semana con tu pareja, familia o amigos, y también puede ser el regalo perfecto si te has quedado sin ideas para un cumpleaños, Navidad o San Valentín.

A las puertas de que llegue la fecha más romántica del año, son muchos los que deciden hacer un viaje fuera de España para disfrutar de una cultura diferente o de un clima más apacible. París, Venecia, Zúrich, Lisboa... Desde luego que las opciones son infinitas, pero lo cierto es que no hace falta irse tan lejos para disfrutar de verdaderas joyas.

En España hay rincones de lo más románticos en los que, además, hay miles de monumentos que visitar. A continuación, te detallamos un pueblo que no te puedes perder este San Valentín.

Escenario de rodaje de numerosas películas

Para una escapada de cine, solo hace falta poner rumbo a Belmonte, en la provincia de Cuenca. Este pequeño municipio amurallado, que se encuentra a menos de dos horas de Madrid, presume de ser uno de los pueblos más bonitos de toda Castilla-La Mancha.

Este rincón es el lugar ideal para los más cinéfilos: ha sido escenario de rodaje de películas como 'El señor de los anillos', 'Juana La Loca' o 'El Cid' / TURICLETA

Y es que su majestuoso castillo, la joya de la corona desde su construcción en 1456, hace de Belmonte un lugar digno de recordar. Lo mejor es que este rincón es el lugar ideal para los más cinéfilos: ha sido escenario de rodaje de películas como 'El señor de los anillos', 'Juana La Loca' o 'El Cid'.

El único castillo de España en forma de estrella

Para explorar la historia del pueblo, visitar el Castillo de Belmonte es una parada obligatoria, declarado Bien de Interés Cultural. Construido en el siglo XV por Don Juan Pacheco, Marqués de Villena, es uno de los mejores ejemplos de la arquitectura gótica-mudéjar de España.

Castillo de Belmonte, en Cuenca / AACHE

Este castillo no solo destaca por su impresionante arquitectura, sino también por su importancia histórica, ya que fue un baluarte estratégico durante las guerras civiles castellanas y desempeñó un papel fundamental en la política de la nobleza castellana de la época. Además, fue declarado Monumento Nacional en 1932.

Destaca su estructura en forma de estrella de seis puntas que, construida en piedra, presenta torres circulares y una imponente torre del homenaje, que ofrecen una vista panorámica espectacular de los alrededores. Al adentrarse en el castillo, los visitantes pueden explorar varias estancias, como el patio de armas, los salones nobles y las mazmorras.

El palacio del autor de 'El Conde Lucanor'

Otra visita obligatoria es el majestuoso palacio de Don Juan Manuel, autor de 'El Conde Lucanor'. Esta construcción fue Convento de las Madres Dominicas desde su donación a esta en 1499 por Don Diego López Pacheco, II Marqués de Villena, hasta 1960, que fue adquirido por la Junta de Castilla-La Mancha, restaurado y convertido en la primera Venta Real del Camino del Quijote, una instalación hotelera de alta calidad.

El majestuoso palacio de Don Juan Manuel, autor de 'El Conde Lucanor, fue adquirido en 1960 por la Junta de Castilla-La Mancha / CENTRAL DE RESERVAS

Un atardecer de cuento en los molinos

Sobre las colinas que rodean la población, se conservan numerosos molinos tradicionales, algo distintos a los más conocidos, pues estos conservan su fábrica en piedra, sin enfoscar.

Si lo que buscas es disfrutar entre tanta historia de una pausa romántica, en Belmonte puedes esperar atardeceres de lo más bonitos sobre las colinas, al pie de los molinos. Destaca, sobre todo, el Molino 'El Puntal', musealizado, de propiedad municipal.

Molino 'El Puntal' / FLICKR

¿Cómo llegar a Belmonte?

La forma más rápida de llegar a Belmonte es en coche, pues tardarás poco menos de dos horas. Si prefieres desplazarte en transporte público, hay autobuses y trenes que te llevarán al pueblo. Los autobuses tardan unas cuatro horas y, los trenes, menos de dos.