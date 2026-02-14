Dos personas resultan heridas, una de ellas grave, en un accidente de moto en la A-3

Dos personas han resultado heridas, una de ellas grave, en un accidente de moto ocurrido este sábado en la vía de servicio de la A-3, a la altura del kilómetro 6 de entrada a la capital, según fuentes de Emergencias Madrid.

Los heridos en el accidente, que ha tenido lugar poco antes de las 19.15 horas, son un hombre y una mujer, ambos de unos 30 años de edad, que circulaban en la moto que al parecer ha perdido el control y ha terminado colisionando con un turismo.

SAMUR Protección Civil ha estabilizado al varón que presentaba un traumatismo abdominal y ha sido trasladado grave al Hospital Gregorio Marañón, mientras que su acompañante sufría heridas leves y ha sido trasladada al 12 de Octubre, según las mismas fuentes.

La Policía Municipal, que ha escoltado el convoy sanitario hasta el hospital, investiga las circunstancias del accidente.