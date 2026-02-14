Nieve y cierres preventivos: cortadas varias carreteras de montaña, incluido el puerto de Navafría

La Dirección General de Carreteras ha mantenido activo durante la noche su operativo de vialidad invernal para reducir el impacto del temporal en la red viaria. Las fuertes nevadas han obligado a cerrar de forma preventiva varias vías de montaña y, a esta hora, siguen cortadas las subidas a los puertos por la M-601, M-604 y la SG-615, además de la M-637 en el puerto de Navafría.

La Dirección General de Carreteras ha mantenido activo durante la noche su operativo de vialidad invernal, integrado por 69 personas y 13 camiones quitanieves, con el objetivo de favorecer la circulación y minimizar el impacto de las condiciones meteorológicas en las calzadas.

Según el balance del operativo, se ha registrado un consumo de más de 27 toneladas de sal y 5.866 litros de salmuera.

Cierres preventivos en vías de montaña

Las fuertes nevadas y el temporal han llevado al cierre preventivo de diversas carreteras, especialmente en zonas de montaña, para evitar desplazamientos innecesarios y situaciones de riesgo.

A esta hora, permanecen cortadas las subidas a los puertos por la M-601, la M-604 y la SG-615.

También continúa cerrada por precaución la M-637 en el puerto de Navafría, un tramo especialmente sinuoso y con arbolado de gran porte muy próximo a la calzada.

La Dirección General de Carreteras mantiene la monitorización del estado de la red para evaluar la evolución del episodio, reforzar el control y mejorar la toma de decisiones en función de su impacto.