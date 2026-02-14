Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
VallecasCarnavalDesfile de CarnavalPlanes San ValentínLavanderías autoservicioSatélite de la OTANTrolebús en MadridImpuesto de sucesionesNutria en el Manzanares
instagramlinkedin

EL TIEMPO EN MADRID

Nieve y cierres preventivos: cortadas varias carreteras de montaña, incluido el puerto de Navafría

Activado el operativo de vialidad invernal con 69 personas y 13 quitanieves, tras esparcir más de 27 toneladas de sal y 5.866 litros de salmuera durante la noche de este viernes

Puertos de montaña en la Sierra de Guadarrama (cortes y restricciones).

Puertos de montaña en la Sierra de Guadarrama (cortes y restricciones). / 112 Comunidad de Madrid

Gloria Barrios

Madrid

La Dirección General de Carreteras ha mantenido activo durante la noche su operativo de vialidad invernal para reducir el impacto del temporal en la red viaria. Las fuertes nevadas han obligado a cerrar de forma preventiva varias vías de montaña y, a esta hora, siguen cortadas las subidas a los puertos por la M-601, M-604 y la SG-615, además de la M-637 en el puerto de Navafría.

La Dirección General de Carreteras ha mantenido activo durante la noche su operativo de vialidad invernal, integrado por 69 personas y 13 camiones quitanieves, con el objetivo de favorecer la circulación y minimizar el impacto de las condiciones meteorológicas en las calzadas.

Según el balance del operativo, se ha registrado un consumo de más de 27 toneladas de sal y 5.866 litros de salmuera.

Cierres preventivos en vías de montaña

Las fuertes nevadas y el temporal han llevado al cierre preventivo de diversas carreteras, especialmente en zonas de montaña, para evitar desplazamientos innecesarios y situaciones de riesgo.

A esta hora, permanecen cortadas las subidas a los puertos por la M-601, la M-604 y la SG-615.

También continúa cerrada por precaución la M-637 en el puerto de Navafría, un tramo especialmente sinuoso y con arbolado de gran porte muy próximo a la calzada.

Noticias relacionadas

La Dirección General de Carreteras mantiene la monitorización del estado de la red para evaluar la evolución del episodio, reforzar el control y mejorar la toma de decisiones en función de su impacto.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Confirmado por la Comunidad de Madrid: así será el proceso de admisión de colegios e institutos públicos este curso 2026/2027
  2. Avistan una nutria en el río Manzanares tras la crecida de los últimos días: 'A poco que se respeta un poco la naturaleza...
  3. La Diputación de Toledo reparte de forma gratuita más de 25.000 árboles y arbustos en toda la provincia
  4. Le cortan el cuello e intentan asesinarlo por negarse a darles un cigarrillo
  5. El proyecto de una nueva sede de Defensa en Castellana se topa con dos enemigos inesperados: los vecinos de El Viso y el Ayuntamiento
  6. La Aemet avisa a los madrileños: 'Oriana puede ser, al menos por unos días, la última borrasca de esta larga serie
  7. Confirmado por la Comunidad de Madrid: récord de nuevas plazas de docentes en la educación pública madrileña para el próximo curso 2026/2027
  8. La Comunidad de Madrid invierte 2,3 millones de euros en mejorar infraestructuras de cuatro municipios de la Sierra Oeste

Madrid pondrá en marcha un órgano "pegado" a problemas de la juventud y "sin sectarismos" tras el fin del Consejo de Juventud

Madrid pondrá en marcha un órgano "pegado" a problemas de la juventud y "sin sectarismos" tras el fin del Consejo de Juventud

Tres detenidos entre la Comunidad de Madrid y Guadalajara por falsificación de modena y tráfico de drogas

Tres detenidos entre la Comunidad de Madrid y Guadalajara por falsificación de modena y tráfico de drogas

Casi 7.700 objetos perdidos en Madrid en enero: de un ukelele y un catalejo a 596 prendas de ropa

Casi 7.700 objetos perdidos en Madrid en enero: de un ukelele y un catalejo a 596 prendas de ropa

Una joven denuncia al conductor del bus de Zamora que le propuso "hacer un trío"

Una joven denuncia al conductor del bus de Zamora que le propuso "hacer un trío"

El TSJ de Madrid ratifica doce años de prisión a luchador de muay thai que casi mata a un hombre de un solo golpe

El TSJ de Madrid ratifica doce años de prisión a luchador de muay thai que casi mata a un hombre de un solo golpe

"Con solo trece casos diagnosticados, esta enfermedad rara me obliga a vivir entre la cama y la silla de ruedas"

"Con solo trece casos diagnosticados, esta enfermedad rara me obliga a vivir entre la cama y la silla de ruedas"

Un herido grave y tres más atendidos tras una colisión por alcance en la M-40 a la altura de Vallecas

Un herido grave y tres más atendidos tras una colisión por alcance en la M-40 a la altura de Vallecas

¿Podría Andrés Mountbatten-Windsor, el hermano de Carlos III, entrar en prisión por el caso Epstein? Esto es lo que dice la ley británica

¿Podría Andrés Mountbatten-Windsor, el hermano de Carlos III, entrar en prisión por el caso Epstein? Esto es lo que dice la ley británica