Metro de Madrid acelera su modernización: 145 nuevas máquinas y tornos inteligentes en 20 estaciones

Metro de Madrid da un nuevo paso en su proceso de modernización. La Comunidad ha iniciado la segunda fase del plan tecnológico del suburbano con la renovación de 266 pasos de acceso y la instalación de 145 nuevas máquinas expendedoras de tarjetas de transporte público, en una actuación que alcanzará a 20 estaciones.

Los trabajos han comenzado en Ventas, donde ya se están sustituyendo los equipos actuales por tornos inteligentes de última generación. Esta fase se suma a la anterior, que contemplaba el cambio de 415 elementos de peaje y 196 equipos de venta, con un grado de ejecución del 83 % y del 76 %, respectivamente.

Tornos más intuitivos y accesibles

Los nuevos dispositivos ocupan menos espacio y ofrecen una interfaz más clara y visual. Incorporan una pantalla que informa en tiempo real sobre la validación del título de transporte mediante gráficos y texto, además de avisos acústicos y sistemas de iluminación LED en puertas y suelo para facilitar el paso.

Las nuevas máquinas de venta (METTAS) también mejoran en accesibilidad y usabilidad. Incluyen un diseño ergonómico, medios de pago más accesibles, un sistema de venta con lenguaje natural y un lazo inductivo para personas con problemas de audición.

Además, integran una cámara que permitirá en el futuro ofrecer atención remota por videollamada, a través de una pantalla de alta definición de 42 pulgadas.

Billetes más fáciles para turistas y usuarios ocasionales

Una de las novedades destacadas es la posibilidad de elegir el billete en función del destino final, con opciones que incluyen puntos de interés turístico acompañados de imágenes. De este modo, el usuario no necesita conocer previamente la estación más cercana, lo que simplifica el uso del Metro para visitantes y viajeros esporádicos.

Tecnología IoT y diseño patentado

Según la Comunidad de Madrid, el proyecto es fruto de un proceso de investigación desarrollado por profesionales de Metro tras analizar las necesidades de los usuarios. El diseño definitivo ha sido patentado a nivel internacional y se apoya en tecnología basada en el internet de las cosas (IoT) y en mejoras del mantenimiento.

El Ejecutivo regional enmarca esta actuación en la transformación digital de las estaciones para avanzar hacia un transporte público “eficiente y respetuoso con el medio ambiente”, tanto desde el punto de vista técnico como económico.

Noticias relacionadas

Esta segunda fase está cofinanciada al 40 % por el Programa FEDER 2021/27 de la Comunidad de Madrid.