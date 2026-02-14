El mejor regalo de San Valentín: Izan, el bebé madrileño recién nacido en el Hospital 12 de Octubre

Hay fechas que se recuerdan siempre. Para Soraya y Jonathan, este 14 de febrero, no solo será el amor de pareja el que recuerden, también quedará ligado al nacimiento de Izan, su primer hijo. El Hospital Universitario 12 de Octubre ha compartido su historia en un día simbólico que pone el foco en la maternidad, en un centro donde nacen de media 13 niños cada jornada.

Un nacimiento en un día señalado

El Hospital Universitario 12 de Octubre ha querido poner rostro a una jornada especial. Soraya y Jonathan celebran este año San Valentín con Izan, su hijo recién nacido, en un momento que marca el inicio de una nueva etapa familiar. El centro sanitario recuerda que Izan es uno de los 13 niños que nacen de media cada día en la nueva Área de Paritorios del hospital, una de las principales referencias de la sanidad pública madrileña en atención maternoinfantil.

Ayudas a la maternidad en la Comunidad de Madrid

El nacimiento coincide con el mantenimiento de las políticas de apoyo a la natalidad en la región. La Comunidad de Madrid ofrece una ayuda económica destinada a fomentar la natalidad y respaldar la crianza en madres jóvenes. La prestación contempla el abono de hasta 600 euros al mes por hijo durante un periodo máximo de 24 meses, lo que puede alcanzar hasta 12.000 euros en total.

No todos los casos pueden acogerse a esta ayuda. Está dirigida a:

Mujeres que se encuentren, como mínimo, en la semana 21 del embarazo.

Mujeres que hayan sido madres anteriormente, siempre que sus hijos no superen los 24 meses.

Personas que hayan adoptado un menor a partir de enero de 2022.

En todos los supuestos es necesario contar con nacionalidad española o residencia legal en el país. Además, se establece una edad límite de 30 años en el momento de la solicitud.

Evolución reciente de los nacimientos

A febrero de 2026 no existen datos consolidados del número total de nacimientos en la Comunidad de Madrid correspondientes al año completo, ya que el ejercicio está en curso. No obstante, los últimos datos disponibles sí reflejan una evolución positiva en el tramo final de 2025. En septiembre se registró un incremento interanual del 11,8 %, con 4.676 nacimientos, y en octubre el aumento fue del 4 %, con 4.675 nacimientos.

Noticias relacionadas

Mientras se actualizan las estadísticas oficiales, historias como la de Soraya, Jonathan e Izan ilustran el día a día de las maternidades madrileñas y el impacto real de las cifras en las familias que comienzan una nueva vida.