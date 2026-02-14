Así avanza Madrid Xplora, la expedición que llevará a 20 adolescentes a Egipto este verano: "Buscamos a los mejores candidatos"

La cuenta atrás ha comenzado. En apenas cuatro meses, 20 adolescentes de la Comunidad de Madrid pondrán rumbo a Egipto para convertirse en exploradores durante, al menos, 12 días. “Mi miedo era que no se apuntase nadie y hemos recibido 543 inscripciones de más de 185 centros educativos. Tanto públicos como privados, concertados o de formación profesional”, señala Eric Frattini, creador de Madrid Xplora, la iniciativa que, con la colaboración de Quirónsalud, busca rescatar las grandes expediciones con estudiantes de bachillerato como hicieron ‘Rumbo al Sur’ o ‘Ruta Quetzal’. El proyecto, anunciado por la presidenta Díaz Ayuso durante el Debate del Estado de la Región el pasado 12 de septiembre, nació prácticamente un año atrás: “Coincidí con la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales en una presentación y me quiso plantear una idea. El Gobierno de la Comunidad quería barajar la posibilidad de crear una expedición para chicos y chicas de 16 y 17 años, así que en pocos meses la pusimos en marcha”. Tras meses de trabajo, el itinerario del viaje está casi cerrado y el proceso de selección, a punto de llegar a su fin.

“Los requisitos para unirse al viaje no son pocos. Lo primero son las notas, pues han de tener unas muy buenas calificaciones. Muchos de ellos tienen hasta un 10 de media. También han tenido que enviarnos dos cartas: la primera, de recomendación, escrita por un profesor; y la segunda, redactada por ellos mismos, señalando los motivos por los que deben ser elegidos”, explica. Además, cada uno de los interesados ha presentado un proyecto propio relacionado con uno de estos temas: salud, deporte, sostenibilidad, nutrición o medioambiente. “El formato es libre. Hemos recibido 169 proyectos de 103 centros diferentes. Desde un podcast a una maqueta o incluso un Word. Sin embargo, la mayoría ha optado por fabricar algo con sus propias manos. Una chica ha creado tres vestidos a base de chapas y materiales reutilizados”, relata. Del total, asegura Frattini, alrededor de un 40% ha hablado sobre la importancia de la salud mental y la adicción a las pantallas: “Quizás se deba a la presión que reciben los jóvenes a día de hoy para ser los mejores en todo. Es lo que ven en redes sociales”.

Eric Frattini, periodista y explorador, en una de sus últimas visitas a Egipto. / CEDIDA

Otro de los candidatos, resalta, ha presentado una maqueta cerebral. Un hemisferio es gris, hecho con clavos oxidados y vidrios, mientras que el otro, más colorido, está lleno de mensajes positivos: “En medio de los dos hay un muñeco que dice ‘este soy yo’, representando al autor, que está saliendo de un proceso complicado”. En apenas unas semanas, el equipo seleccionará a los 40 finalistas, quienes tendrán una entrevista individual con Eric. “Me contarán cómo hicieron el trabajo y veré cómo se desenvuelven. Sé que hay de todo. Quienes han recorrido el mundo con sus padres y también algunos que no han salido de España porque su familia no puede permitírselo. En Madrid hay muchas vidas diferentes y será interesante verlos juntos. Es una forma de unirlos”, sostiene. Tras esta última fase, 20 de ellos serán seleccionados: “Se han presentado muchas más chicas, así que no sabremos si serán 10 y 10 o no. Nos gustaría que fuese la consejera quien comunique a los seleccionados que vendrán a Egipto a través de una carta. Les hará ilusión”.

Fomentar el esfuerzo

Dávila, por su parte, señala a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA que Madrid Xplora supone “una experiencia transformadora para los jóvenes madrileños de entre 16 y 17 años en los ámbitos de la cultura, la aventura, el deporte y la solidaridad”. Asimismo, resalta la intención del Gobierno regional de “fomentar la cultura del esfuerzo” con esta iniciativa, siendo uno de los requisitos tener todas las asignaturas aprobadas: “Es una iniciativa pionera que demuestra que la Comunidad de Madrid cree en los jóvenes y apuesta por su talento. Para nosotros, la juventud no es sólo una esperanza de futuro. También es el presente”. La consejera asegura que el proyecto está destinado al éxito: “Los proyectos presentados son la demostración de que nuestros adolescentes han recibido este proyecto con los brazos abiertos. Con creatividad, esfuerzo y dedicación no hay límites para todo aquello que ansíen conseguir”.

El proyecto fue anunciado por la presidenta Díaz Ayuso durante el Debate del Estado de la Región el pasado 12 de septiembre. / MIKE NELSON

Una vez en Egipto, las normas son claras: nada de móvil ni tarjetas de crédito. “Están prohibidos. Se les dará la misma cantidad en efectivo a todos para gastos personales y estaremos en contacto con sus familiares para mantenerles informados”, apunta Eric, quien ha estado en el país árabe en más de una treintena de ocasiones. Lo describe como una tierra en la que se junta la cultura milenaria faraónica con la de exploradores como Indiana Jones, Howard Carter o George de Carnarvon: “El viaje está diseñado para que, cuando regresen a casa, lo hagan con la inquietud de querer saber más de este país”. Antes de partir, los adolescentes acudirán a varios actos institucionales. Visitarán el Museo Arqueológico Nacional, el Senado y el CSIC, entre otros: “Si fuera posible, nos gustaría que la presidenta les reciba en Puerta del Sol junto a sus familias. Será una semana en la que chicos que normalmente no tienen la oportunidad, vean cómo funcionan nuestras instituciones y puedan amar la democracia. Dentro de nada serán votantes”.

Del 19 al 30 de junio

Frattini, que ha visitado 110 países, participó como periodista en la primera Ruta Quetzal junto a Miguel de la Quadra Salcedo en 1985. Pasados los años, en Bruselas, el embajador español se puso en contacto con él: “Resultó ser uno de los niños que, aquel año, participó en la expedición. Me dijo que ese viaje le marcó y que, gracias a él, se convirtió en diplomático. Eso es, precisamente, lo que queremos generar en esta aventura con los 20 adolescentes que nos acompañen”. El equipo profesional estará conformado por más de una decena de personas. Entre ellas, Rubén Villalobos, divulgador especializado en el Antiguo Egipto y director de la expedición, una enfermera de Quirónsalud, principal patrocinador del viaje, dos monitores y también Marta Prado, responsable del proyecto. “Al tratarse de una iniciativa sin apenas precedentes, hemos pasado muchos días llamando a las puertas de los colegios para dar a conocer la exploración”, señala esta última.

Noticias relacionadas

Ha pasado algo más de un año y medio desde que Madrid Xplora se puso en marcha. “Han sido meses de mucho trabajo para sólo 12 días de viaje. Buscamos los mejores contenidos para los mejores candidatos. Lo que queda es el trabajo de producción. El itinerario está prácticamente completo y ya se ha viajado a El Cairo para comprobar que todo es factible. Ahora, lo demás irá rodado. Estamos eligiendo los candidatos, que se anunciarán en abril. Les contaremos todo a ellos y sus familias”, expresa Prado. El viaje comenzará el 19 de junio en Aswan, donde pasarán dos noches en barco, surcando el Nilo. “Los días siguientes viajaremos a Kom Ombo, Luxor y Karnak. Haremos kayak, visitaremos la casa de Howard Carter, descubridor de Tutankamón y dormiremos en tren nocturno hasta El Cairo”, relata. Allí visitarán el recién inaugurado Gran Museo Egipcio y pondrán rumbo al desierto de Al Fayum. Las últimas jornadas realizarán una ruta en 4x4 por las dunas, verán el amanecer desde una faluca, subirán el Monte Sinaí y harán snorkel en el Mar Rojo. Frattini y su equipo ultiman los detalles para una aventura que cambiará las vidas de estos 20 jóvenes y que, quizás, el año que viene, cambie de continente.