Madrid refuerza la prevención de ITS: un 8,3 % más de personas atendidas en 2025.

La Comunidad de Madrid incrementó en 2025 el número de personas atendidas en su red de prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS) hasta las 13.480, lo que supone un 8,3 % más que en el ejercicio anterior (12.450). La actividad se desarrolló a través de más de 60 dispositivos de sanidad pública autonómica, recursos municipales, unidades móviles y entidades comunitarias, entre ellos los tres Centros Sandoval.

Durante el año pasado se realizaron 21.982 pruebas rápidas: 11.801 de VIH, 7.418 de sífilis y 2.763 de hepatitis C. Además, la Consejería de Sanidad destaca un aumento del 23 % en las pruebas de VIH y sífilis en los Servicios de Salud Sexual y Pruebas Rápidas de ITS en centros de salud, coincidiendo con la implantación del servicio de autocita y la apertura de nuevos dispositivos hasta alcanzar 17 en el primer nivel asistencial.

En paralelo, se distribuyeron casi 300.000 unidades de material de información, comunicación y educación, así como más de dos millones y medio de materiales preventivos.

Plan 2024-2030 y nuevos dispositivos Sandoval

La Dirección General de Salud Pública enmarca estos datos en el Plan de Prevención y Control de las ITS y el VIH en la Comunidad de Madrid 2024-2030. En 2025 se desplegaron 403 actividades, 213 de ellas directamente por la Consejería de Sanidad.

Entre los hitos del año, el Ejecutivo regional subraya la puesta en marcha del Centro Sandoval II, en la capital, pocos meses después de la apertura del complejo Sandoval Sur en Alcorcón.

Campañas, atención telefónica y acciones comunitarias

A lo largo de 2025, Salud Pública impulsó distintas acciones de promoción de la salud sexual y prevención del VIH y otras ITS. Entre ellas, una campaña en medios para fomentar el uso de preservativos; más de 10.000 intervenciones mediante llamadas y WhatsApp con el teléfono 646.132.456; 19 talleres educativos; intervenciones comunitarias dirigidas al colectivo LGTBIQ+; tres jornadas formativas para población de etnia gitana; actividades comunitarias para mujeres en situación de explotación sexual, y formaciones para profesionales sanitarios.

También se distribuyeron materiales preventivos y de sensibilización en citas como la celebración del Orgullo LGTBIQ+ o el Día Mundial del Sida, con más de 600 actividades en la región. Además, se incluyó la respuesta coordinada frente al fenómeno del chemsex, con iniciativas descritas como innovadoras.