CARNAVAL 2026
Jorge Blass inaugura el Carnaval de Madrid 2026 con un pregón lleno de magia y hechizos
Tras el pregón, un multitudinario desfile desde el Puente de Toledo hasta Madrid Río llena la capital de títeres gigantes, teatro de calle, circo y comparsas con ritmos llegados de distintos rincones del mundo
El ilusionista madrileño Jorge Blass ha sido el encargado de dar inicio a los festejos del Carnaval de Madrid 2026 este sábado, al pronunciar el pregón oficial desde el escenario ubicado en la Plaza Matadero. Durante su intervención, Blass invitó a los presentes a lanzar un "hechizo colectivo" para convertir las calles en escenarios y a cada persona en protagonista de esta celebración.
Acompañado de la delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, Blass animó a la ciudadanía a sumarse a esta fiesta como un espacio de juego, imaginación y alegría compartida, como destacó el Ayuntamiento en un comunicado.
El pregonero, quien se definió como una versión de Groucho Marx “con menos puro y más ilusión”, señaló que “Madrid ha decidido hacer magia”, asegurando que si durante los días de carnaval sucede algo extraordinario, “no ha sido un truco, ha sido Madrid”.
Tras el pregón, se celebró el gran desfile, que partió desde el Puente de Toledo y recorrió Madrid Río hasta Plaza Matadero. La fiesta estuvo amenizada por gigantescos títeres, teatro de calle, circo, criaturas fantásticas y comparsas vecinales que trajeron ritmos de todo el mundo.
A lo largo del recorrido, el público pudo disfrutar de "escenas espectaculares con figuras monumentales, máquinas oníricas y carros sonoros", tal y como lo describió el Consistorio madrileño. Además, las agrupaciones folclóricas, con música en vivo, trajes tradicionales y danzas, transportaron a los asistentes a los carnavales de Bolivia, Ecuador, Chile, Colombia, Uruguay y otros países, mostrando la riqueza cultural de Madrid, concluyó el Ayuntamiento.
