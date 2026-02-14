TRANSPORTE
Restablecida la Línea 9 de Metro de Madrid tras más de una hora interrumpida entre Concha Espina y Plaza Castilla
La circulación estuvo suspendida en ambos sentidos por una asistencia sanitaria en uno de los tramos más transitados del norte de la capital
La circulación en la Línea 9 de Metro de Madrid ha quedado restablecida este sábado tras permanecer cortada durante más de una hora entre las estaciones de Concha Espina y Plaza Castilla por una asistencia sanitaria.
Según ha informado la compañía a través de su cuenta oficial en la red social X (antes Twitter), la incidencia ha afectado a ambos sentidos en este tramo, uno de los más transitados del norte de la capital, lo que ha provocado retrasos y acumulación de viajeros en las estaciones afectadas.
Metro de Madrid no había precisado inicialmente la hora exacta de restablecimiento del servicio, aunque sí había indicado que el tiempo estimado para la resolución de la incidencia sería de más de una hora. El servicio ha quedado finalmente normalizado en la Línea 9.
