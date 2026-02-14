Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

TRANSPORTE

Restablecida la Línea 9 de Metro de Madrid tras más de una hora interrumpida entre Concha Espina y Plaza Castilla

La circulación estuvo suspendida en ambos sentidos por una asistencia sanitaria en uno de los tramos más transitados del norte de la capital

Archivo - Vías de Metro

Archivo - Vías de Metro / Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

Gloria Barrios

Madrid

La circulación en la Línea 9 de Metro de Madrid ha quedado restablecida este sábado tras permanecer cortada durante más de una hora entre las estaciones de Concha Espina y Plaza Castilla por una asistencia sanitaria.

Según ha informado la compañía a través de su cuenta oficial en la red social X (antes Twitter), la incidencia ha afectado a ambos sentidos en este tramo, uno de los más transitados del norte de la capital, lo que ha provocado retrasos y acumulación de viajeros en las estaciones afectadas.

Metro de Madrid no había precisado inicialmente la hora exacta de restablecimiento del servicio, aunque sí había indicado que el tiempo estimado para la resolución de la incidencia sería de más de una hora. El servicio ha quedado finalmente normalizado en la Línea 9.

Madrid pondrá en marcha un órgano "pegado" a problemas de la juventud y "sin sectarismos" tras el fin del Consejo de Juventud

Tres detenidos entre la Comunidad de Madrid y Guadalajara por falsificación de modena y tráfico de drogas

Casi 7.700 objetos perdidos en Madrid en enero: de un ukelele y un catalejo a 596 prendas de ropa

Una joven denuncia al conductor del bus de Zamora que le propuso "hacer un trío"

El TSJ de Madrid ratifica doce años de prisión a luchador de muay thai que casi mata a un hombre de un solo golpe

"Con solo trece casos diagnosticados, esta enfermedad rara me obliga a vivir entre la cama y la silla de ruedas"

Un herido grave y tres más atendidos tras una colisión por alcance en la M-40 a la altura de Vallecas

¿Podría Andrés Mountbatten-Windsor, el hermano de Carlos III, entrar en prisión por el caso Epstein? Esto es lo que dice la ley británica

