La industria de drones en Madrid: más de 25.000 operadores, un 30% de las empresas y el foco puesto en la formación

La Comunidad de Madrid se ha marcado como meta impulsar el ecosistema de drones en la región a través de una nueva estrategia que ha presentado esta semana, en un sector que suma más de 25.000 operadores y un 30% de las empresas fabricantes a nivel nacional, con el foco puesto en la formación.

Fue la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, la que presentó la nueva estrategia para el impulso del ecosistema de drones, con 16 millones de euros de inversión y con el objetivo de posicionarse como "referente europeo" en la industria.

Según los datos que ha dado a conocer el Gobierno regional, la Comunidad se sitúa como la segunda región de España con mayor número de operadores de drones (25.067), solo adelantada por Andalucía (26.111), de un total de más de 150.300 registrados por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA).

Además, señala que la Comunidad lidera también la inversión en I+D con un importe de 6.902 millones y, en el ámbito de la formación, la región lidera el número de organizaciones para la formación y certificación de pilotos de drones concentrando el 30% de estas organizaciones.

Los objetivos que se persiguen con esta estrategia son promocionar el ecosistema madrileño de drones, atendiendo a toda la cadena de valor; consolidar a la Comunidad de Madrid como "centro de atracción de empresas, inversiones y talento tecnológico", así como capturar y escalar los beneficios de la industria para la economía regional.

Actualmente, la Comunidad de Madrid utiliza drones en diversos ámbitos como el urbanismo, el medio ambiente, bomberos o agentes forestales. Destacan algunos proyectos como las inspecciones urbanísticas y de infraestructuras para inspeccionar áreas de difícil acceso, la implementación de sensores para medir parámetros agrícolas o la gestión de emergencias.

Así, se puede usar para el rescate nocturno de desaparecidos o la prevención de incendios mediante vigilancia de zonas de alto riesgo; además de impulsar la logística sanitaria con el transporte de medicamentos, muestras y equipos médicos en emergencias.

Un sector que atrae empleo y empresas punteras

Tal y como ha explicado el director general de Economía e Industria, Jaime Martínez, en declaraciones a Europa Press, desde la Comunidad de Madrid identificaron que el sector de drones era "de especial importancia e interés" ya que cuenta con "muchos beneficios" al ser innovador y atraer empleo cualificado y de alto valor, además de captar a empresas e industrias punteras.

La estrategia lanzada quiere ser "ambiciosa" porque cuenta con las aportaciones de las consejerías y los agentes del sector, a través de reuniones con grandes operadores de drones para saber cuáles eran sus necesidades, y centrada en la simplificación administrativa, zonificaciones flexibles, fomentar la formación y contar con más infraestructuras y competitividad.

Noticias relacionadas

"Lo que queremos fomentar es que se empiece a incorporar el uso de drones para que sea de mayor calidad y valor añadido para que la Administración regional se haga más eficiente en estos servicios públicos al ciudadano para tener una mayor calidad a un coste menor", ha afirmado. Sobre la formación, ha subrayado que los operadores necesitan pilotos más y mejor formados, además de trabajadores de mantenimiento o reparación de los equipos.