Una colisión por alcance en el kilómetro 18 de la M-40, a la altura de Vallecas, ha dejado un joven herido grave y otros tres con distintos traumatismos. Todos los ocupantes, cuatro jóvenes que viajaban en el mismo turismo, fueron rescatados por los servicios de emergencia.

Un herido grave y tres más atendidos tras una colisión por alcance en la M-40 a la altura de Vallecas. / Emergencias 112 Madrid

Un herido grave tras una colisión en la vía de servicio de la M-40

Como consecuencia del impacto, los ocupantes tuvieron que ser rescatados por efectivos de los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid. Posteriormente, sanitarios del SAMUR-Protección Civil atendieron a los cuatro jóvenes por diferentes traumatismos.

Uno de ellos fue trasladado con pronóstico grave, mientras que otros dos presentaban lesiones leves y el cuarto herido quedó con pronóstico reservado, según la información facilitada por los servicios de emergencia.

La Guardia Civil se ha hecho cargo del atestado para esclarecer las circunstancias del accidente.