SUCESO EN MADRID
Un herido grave y tres más atendidos tras una colisión por alcance en la M-40 a la altura de Vallecas
El accidente, registrado en el kilómetro 18 de la vía de servicio, obligó a intervenir a Bomberos de Madrid y a efectivos del SAMUR-Protección Civil
Una colisión por alcance en el kilómetro 18 de la M-40, a la altura de Vallecas, ha dejado un joven herido grave y otros tres con distintos traumatismos. Todos los ocupantes, cuatro jóvenes que viajaban en el mismo turismo, fueron rescatados por los servicios de emergencia.
Un herido grave tras una colisión en la vía de servicio de la M-40
Como consecuencia del impacto, los ocupantes tuvieron que ser rescatados por efectivos de los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid. Posteriormente, sanitarios del SAMUR-Protección Civil atendieron a los cuatro jóvenes por diferentes traumatismos.
Uno de ellos fue trasladado con pronóstico grave, mientras que otros dos presentaban lesiones leves y el cuarto herido quedó con pronóstico reservado, según la información facilitada por los servicios de emergencia.
La Guardia Civil se ha hecho cargo del atestado para esclarecer las circunstancias del accidente.
