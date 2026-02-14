Un Getafe reforzado desafía al Villarreal en su mejor momento anímico

El Getafe CF ha encontrado en el mercado de invierno el impulso que necesitaba para reengancharse a la competición. Tras semanas de dudas y una preocupante sequía ofensiva, el conjunto azulón recibe al Villarreal CF con aire renovado, mayor confianza y un nombre propio que concentra todas las miradas: Luis Vázquez.

El delantero argentino, cedido por el RSC Anderlecht, ha cambiado el panorama ofensivo del equipo dirigido por José Bordalás. Dos goles en sus tres primeros encuentros han sido suficientes para alterar la dinámica de un Getafe que necesitaba urgencia en el área rival. Su tanto en Mendizorroza, frente al Deportivo Alavés, abrió el camino de un triunfo clave (0-2) que puso fin a una racha de ocho jornadas sin ganar.

Pero la mejoría azulona no se explica solo por la puntería de Vázquez. La llegada de Sebastián Boselli, Veljko Birmancevic, Zaid Romero y Martín Satriano ha dotado al equipo de mayor profundidad y competitividad. Especialmente significativa ha sido la aportación defensiva de Romero, que ha reforzado una zaga que necesitaba contundencia para sostener los partidos.

La victoria en Vitoria no solo sumó tres puntos: devolvió la tranquilidad al vestuario y reforzó la idea de que el cambio de tendencia es posible. Bordalás, fiel a su estilo, ha recuperado la intensidad y la solidez como señas de identidad, pero ahora cuenta además con una referencia ofensiva que convierte en gol lo que antes se diluía en intentos.

Para la cita ante el Villarreal, el técnico azulón no podrá contar con Borja Mayoral, Davinchi ni Mario Martín, este último baja cerca de un mes por un esguince de tobillo de grado dos. Javi Muñoz se perfila como recambio natural en el centro del campo, aunque no se descarta un ajuste táctico que permita mantener la inercia positiva tras la última victoria.

Enfrente estará un Villarreal que llega tras superar al RCD Espanyol y que busca estabilidad en su lucha por los puestos europeos. El equipo de Marcelino García Toral encara además un calendario exigente, con el encuentro aplazado frente al Levante UD en el horizonte.

Sin embargo, el foco estará en el Coliseum y en la capacidad del Getafe para confirmar su resurgir. Con Luis Vázquez como estandarte ofensivo y una plantilla reforzada en invierno, el conjunto azulón quiere demostrar que su reacción no es pasajera y que, en casa, vuelve a ser un rival incómodo para cualquiera.