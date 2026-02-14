Entramos en la casa de Máximo Huerta en Madrid: vigas de madera, espacios abiertos y cameos de novela

No todos podemos presumir de haber sido escritores de éxito, presentadores, colaboradores de tele, empresarios literarios e incluso ministros. Parecen profesiones muy distintas en las que llegar a lo más alto resulta un tanto complicado, aunque en el caso de Máximo Huerta no es así. El valenciano ha disfrutado de todas estas facetas profesionales a lo largo de su extensísima carrera. Y ninguna ha pasado desapercibida, aunque la más bonita es la que desempeña en su pueblo natal, Buñol, donde volvió por conciliación familiar (el cuidado de su madre) y donde tiene una preciosa tienda, La librería de doña Leo. Sin embargo, la casa que aún conserva en Madrid sigue siendo un sueño deco.

¿Dónde vive Máximo Huerta actualmente?

El periodista reside actualmente en Buñol, un pueblo de interior de la Comunitat Valenciana, aunque desde allí se traslada a Madrid (y donde surja, porque actualmente está de gira promocional con su último libro, 'Mamá está dormida'), siempre por motivos de trabajo.

En Madrid residió muchos años Máximo, donde desarrolló toda su carrera profesional (entre Mediaset y RTVE, principalmente) y es allí donde aún conserva una casa en el barrio de Chamberí que es el sueño de cualquier habitante de la ciudad: zona céntrica, techos altos, luminosa, vigas de madera y muuuuchos espacios abiertos: cocina, comedor, salón y zona de trabajo se integran, dejando espacio a la chimenea, un sueño solo realizado en casas afortunadas.

La decoración de su casa es... de novela

Aunque, como en toda casa vivida y disfrutada, la decoración ha ido evolucionando desde que Máximo la adquiriese, hay algo que le acompaña desde hace años: el cartel de Alice Humbert, la que acabaría siendo protagonista de 'Una tienda en París', una de sus novelas más famosas y premiadas. Es totalmente la casa de un autor, y una parte muy divertida (como él), que nunca se ha visto en redes es una pared de la cocina, llena de muñecos en formación.

Quién sabe qué rumbo tomará la carrera de Máximo en los próximos años, o su vida personal, pero esta casa seguirá siendo un refugio y un hogar cálido con una de las mejores vistas de Madrid.