Un total de 350 integrantes conformarán el dispositivo de seguridad que la Delegación del Gobierno en Madrid activará para el partido de la jornada 24 de LaLiga 2025/26 entre el Rayo Vallecano y el Atlético de Madrid, previsto para el domingo 15 de febrero, a partir de las 16:15 horas, en el estadio de Butarque (Leganés).

Un dispositivo de 350 agentes velará por la seguridad del Rayo Vallecano-Atlético en Butarque, partido de Alto Riesgo. / Delegación del Gobierno en Madrid

El encuentro fue catalogado de Alto Riesgo por la Comisión Permanente de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte. Esta consideración obliga a los clubes a aplicar medidas adicionales de seguridad, con especial atención al sistema de venta de entradas, la separación de aficiones dentro del recinto y el control de accesos al estadio.

Cambio de sede: de Vallecas a Butarque

A este despliegue se suma el cambio de escenario decidido por LaLiga, que anunció que el partido no podía disputarse en el estadio del Rayo Vallecano al considerar que el terreno de juego no reunía todavía las garantías necesarias para celebrarlo en condiciones de seguridad. Como alternativa, se eligió el estadio del Leganés para acoger el encuentro.

El operativo se encargará de vigilar las zonas aledañas al estadio para prevenir incidentes y estará integrado por agentes de la Policía Nacional —procedentes de la Unidad de Intervención Policial, la Brigada Provincial de Información y la Brigada Móvil—, además de efectivos de las policías municipales de Madrid y de Leganés. También participarán componentes de SAMUR-Protección Civil, del Cuerpo de Bomberos y vigilantes y auxiliares de seguridad del club.

Para facilitar el trabajo de los agentes y agilizar los controles establecidos, se recomienda a todos los asistentes acudir con antelación suficiente al estadio para pasar los filtros de seguridad.