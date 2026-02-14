Los destrozos de la borrasca Oriana en Madrid: el viento arranca árboles en Majadahonda, Las Rozas, Galapagar, Villanueva de la Cañada...

La borrasca Oriana ha desembarcado con una fuerza desmedida en los municipios de la Comunidad de Madrid. Aunque empezará a remitir desde este domingo, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), los efectos de sus poderosos vientos ya se han hecho notar, generando diversos problemas urbanísticos al destrozar diversos árboles, en muchos casos de grandes dimensiones.

Ciudades como la propia Madrid capital, Majadahonda, Las Rozas, Galapagar, Villanueva de la Cañada están teniendo que lidiar con los destrozos de la borrasca, tal y como han documentado los vecinos en varios vídeos.

Evitar desplazamientos

Aemet ha emitido un aviso amarillo por las rachas que pueden alcanzar los 80 kilómetros por hora en las áreas metropolitanas. Además ha activado aviso naranja en la Sierra hasta las 17 horas, por ahora. Unas rachas muy fuertes que serán de componente noroeste, y unas nevadas que dejarán acumulados a partir de los 1.200 y 1.300 metros.

La previsión meteorológica incluye también un aviso amarillo por nevadas hasta el mediodía del sábado, con acumulaciones de hasta 5 centímetros en cotas situadas entre los 1.100 y los 1.200 metros.

Aviso naranja

Ante esta situación, la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112) ha activado la noche de este viernes la situación operativa 1 del Plan Especial de Protección Civil ante Inclemencias Invernales de la Comunidad de Madrid y ha trasladado la información a los organismos oficiales y ayuntamientos de las zonas afectadas.

Desde ASEM112 recomiendan evitar, en la medida de lo posible, los desplazamientos a la Sierra y las actividades al aire libre en los municipios afectados. En caso de que sea imprescindible utilizar el vehículo privado, aconsejan extremar la precaución al volante y prestar especial atención en la entrada y salida de túneles.

Asimismo, se aconseja evitar transitar por zonas arboladas y bajo cornisas, así como retirar elementos inestables en las viviendas. Ante cualquier emergencia, recuerdan que se debe llamar al teléfono 1-1-2.