EDUCACIÓN
La Comunidad de Madrid abre la inscripción de sus competiciones escolares dedicadas a Gaudí
Más de 12.000 alumnos participaron el pasado curso en estos certámenes para Primaria y Secundaria, que este año giran en torno al centenario del fallecimiento del arquitecto
La Comunidad de Madrid ha convocado una nueva edición de las competiciones escolares de Historia, Lingüística y de Ciencias, Matemáticas y Tecnología (STEM), dirigidas a alumnos desde 5º de Educación Primaria hasta 4º de Educación Secundaria Obligatoria de centros educativos sostenidos con fondos públicos.
En esta ocasión, las pruebas estarán centradas en el centenario del fallecimiento de Antoni Gaudí, declarado acontecimiento de excepcional interés público en España. Las actividades abordarán su legado arquitectónico, científico y cultural, así como la influencia que ejerció en otras personalidades relevantes.
Retos en equipo y finales presenciales
Los estudiantes participarán en equipos y deberán resolver distintos retos en una primera fase que se desarrollará en línea, a través de un aula virtual, a partir de finales de este mes. Los conjuntos que superen esta etapa accederán a las finales presenciales, previstas desde abril.
El programa busca reforzar la competencia y la iniciativa del alumnado ante problemas e imprevistos, fomentando la toma de decisiones y la generación de alternativas. Con ello, se pretende impulsar actitudes como la confianza en sí mismos, el sentido crítico y la iniciativa personal.
Más de 12.000 participantes el pasado curso
En la edición anterior participaron más de 12.000 estudiantes, organizados en más de 4.000 equipos. Los ganadores obtuvieron como reconocimiento distintas actividades y experiencias, entre ellas un viaje en el Buque Escuela Juan Sebastián Elcano, un bautismo de mar en una base de la Armada y en San Javier (Murcia), o un viaje a Barcelona.
Además, el profesor responsable de cada equipo finalista recibe un crédito de especial dedicación por su participación en esta iniciativa. El plazo de inscripción para la edición de este año permanecerá abierto hasta el próximo 20 de febrero.
- Confirmado por la Comunidad de Madrid: así será el proceso de admisión de colegios e institutos públicos este curso 2026/2027
- Avistan una nutria en el río Manzanares tras la crecida de los últimos días: 'A poco que se respeta un poco la naturaleza...
- La Diputación de Toledo reparte de forma gratuita más de 25.000 árboles y arbustos en toda la provincia
- Le cortan el cuello e intentan asesinarlo por negarse a darles un cigarrillo
- El proyecto de una nueva sede de Defensa en Castellana se topa con dos enemigos inesperados: los vecinos de El Viso y el Ayuntamiento
- La Aemet avisa a los madrileños: 'Oriana puede ser, al menos por unos días, la última borrasca de esta larga serie
- Esta villa histórica de la Comunidad de Madrid trae de vuelta este fin de semana su esperado mercado medieval: mercaderes, danzas y combates de caballeros
- Confirmado por la Comunidad de Madrid: récord de nuevas plazas de docentes en la educación pública madrileña para el próximo curso 2026/2027