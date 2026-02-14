Carolina Céspedes (Barullo Disfraces): "Se está pidiendo mucho el disfraz de Maduro esposado"

¿Es usted muy aficionado a disfrazarse?

Me encanta disfrazarme desde que era pequeña. Aún guardo el disfraz de princesa que me acompañó cinco años seguidos.

¿Cuáles son los momentos del año donde más demanda de venta de disfraces tienen?

Hay tres principalmente: Halloween, la Navidad y ahora el Carnaval. Son nuestras épocas top, por así decirlo.

¿Qué disfraz es el que actualmente más demanda tiene?

Todo lo que esté de actualidad, pero por ejemplo ahora se está pidiendo mucho el del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, yendo esposado.

Los que más se disfrazan son los alemanes, pero aquí, según la región y las fiestas, la gente se disfraza bastante

¿Y hay algunos clásicos que sigan siendo tendencia y no pasen de moda?

Sí. Hay disfraces de hippy, de pirata, de policía y de superhéroes que, aunque pase el tiempo, nunca pasan de moda.

Interior de la tienda, en el distrito de Chamberí. / José Luis Roca - EPE

Pero ¿existen las modas dentro del mundo del disfraz?

¡Claro que sí! En los disfraces de infantil las series de dibujos son los que mandan. Y ahora, por ejemplo está la fiebre del K-pop, que es un estilo coreano de música para jóvenes.

¿Y con las despedidas de soltero se les abrió un nuevo nicho de mercado?

Sí, sin duda, es una actividad que de año en año notamos que va creciendo.

Todo el mundo recuerda si se ha disfrazado de algo en su vida y cómo fue ese día

¿Es el ciudadano español muy tendente a disfrazarse o cree que hay otros países donde se fomenta más?

Los que más se disfrazan son los alemanes, pero aquí, según la región y las fiestas, la gente se disfraza bastante.

¿Cree que el disfraz es un creador de momentos inolvidables?

¡Totalmente! Yo creo que todo el mundo recuerda si se ha disfrazado de algo en su vida y cómo fue ese día.

¿Ustedes, además de tienda física, también venden por Internet?

Sí, disponemos de web propia para las ventas. Y, además de disfraces, vendemos decoración de fiestas y también globos de helio que, es una de las categorías que más han crecido en los últimos años.