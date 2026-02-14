EL TIEMPO EN MADRID
Alerta por fuerte viento en Madrid: aviso naranja en la Sierra con rachas de hasta 100 km/h
Aemet mantiene la advertencia este sábado y activa avisos amarillos por nieve y viento en la región
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso naranja en la Sierra de Madrid ante la previsión de rachas de viento que pueden alcanzar los 100 kilómetros por hora.
El aviso estará en vigor entre las 06:00 y las 15:00 horas de este sábado. En el área metropolitana, Aemet ha emitido aviso amarillo por viento hasta las 12:00 horas, con rachas que pueden alcanzar los 70 kilómetros por hora.
La previsión meteorológica incluye también un aviso amarillo por nevadas hasta el mediodía del sábado, con acumulaciones de hasta 5 centímetros en cotas situadas entre los 1.100 y los 1.200 metros.
Ante esta situación, la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112) ha activado la noche de este viernes la situación operativa 1 del Plan Especial de Protección Civil ante Inclemencias Invernales de la Comunidad de Madrid y ha trasladado la información a los organismos oficiales y ayuntamientos de las zonas afectadas.
Desde ASEM112 recomiendan evitar, en la medida de lo posible, los desplazamientos a la Sierra y las actividades al aire libre en los municipios afectados. En caso de que sea imprescindible utilizar el vehículo privado, aconsejan extremar la precaución al volante y prestar especial atención en la entrada y salida de túneles.
Asimismo, se aconseja evitar transitar por zonas arboladas y bajo cornisas, así como retirar elementos inestables en las viviendas. Ante cualquier emergencia, recuerdan que se debe llamar al teléfono 1-1-2.
