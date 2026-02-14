Casi 7.700 objetos perdidos en Madrid en enero: de un ukelele y un catalejo a 596 prendas de ropa

Un ukelele, unos audífonos, un catalejo, un décimo de lotería o varios rosarios figuran entre los 7.698 objetos que llegaron en enero a la Oficina de Objetos Perdidos del Ayuntamiento de Madrid, junto a centenares de prendas, teléfonos móviles y llaves.

Entre los artículos más comunes destacan 596 prendas de ropa, 534 cinturones, 436 gafas, 310 llaves, 276 teléfonos móviles, 272 mochilas, 124 maletas y 53 libros.

Junto a estos objetos frecuentes, también llegaron a la oficina artículos singulares como un ukelele, unos audífonos, un catalejo, un décimo de lotería o rosarios. La relación incluye además abanicos, una alfombra, altavoces, balanzas digitales, balones, bastones, carros de bebés y de la compra, una flauta, una guitarra, una máquina de afeitar, muletas, un nebulizador, una nevera portátil, una persiana, una pitillera, sillas de ruedas o una videoconsola.

Los objetos depositados pueden ser recuperados por sus propietarios siempre que acrediten su titularidad. La Oficina de Objetos Perdidos está situada en el paseo del Molino, 7 y 9, y abre en días laborables de lunes a viernes, de 8.30 a 14.00 horas, excepto los días 24 y 31 de diciembre.