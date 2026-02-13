TRANSPORTES
Vueling amplía el puente aéreo Barcelona-Madrid hasta el 28 de marzo
La aerolínea operará hasta cinco vuelos diarios durante el Mobile World Congress y refuerza su oferta ante los retrasos ferroviarios
EFE
La aerolínea de bajo coste Vueling ha anunciado la ampliación de su ruta aérea entre Barcelona y Madrid hasta el próximo 28 de marzo, reforzando el histórico puente aéreo ante el aumento de la demanda y los recientes problemas en el sistema ferroviario español.
La compañía operará cuatro vuelos diarios de lunes a jueves (dos por sentido), dos frecuencias los viernes y un vuelo los sábados y domingos. Además, durante la celebración del Mobile World Congress (MWC), entre el 2 y el 5 de marzo, Vueling incrementará su operativa hasta cinco vuelos diarios entre ambas capitales.
Reanudación tras la crisis ferroviaria
Vueling había suspendido la ruta el 30 de marzo de 2025 debido a la competencia de la alta velocidad ferroviaria. Sin embargo, reactivó el servicio a principios de febrero tras el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), que provocó 46 fallecidos y generó retrasos e incidencias en los trenes de larga distancia.
En las últimas semanas, los trabajos de mantenimiento en las vías de alta velocidad también han aumentado el tiempo de viaje en tren entre Madrid y Barcelona. A ello se sumaron nuevos retrasos por la presencia de plásticos en la catenaria tras el temporal de viento que afectó a Cataluña.
Según ha informado la aerolínea, la decisión de extender el puente aéreo responde a la alta movilidad entre Barcelona y Madrid y a la celebración de grandes eventos como los Premios Goya, el Mobile World Congress y el salón Alimentaria.
