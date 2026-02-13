OCIO
Esta villa histórica de la Comunidad de Madrid trae de vuelta este fin de semana su esperado mercado medieval: mercaderes, danzas y combates de caballeros
Desde el viernes 13 y hasta el domingo 15 de febrero, las calles se llenarán de puestos de artesanía, malabaristas y gastronomía local
Este fin de semana, Chinchón, la villa histórica de la Comunidad de Madrid, vuelve a la Edad Media con la nueva edición de su gran Mercado Medieval del Señorío de Chinchón. Tras más de 21 años de tradición, esta localidad trae de vuelta los próximos, 13, 14 y 15 de febrero, su acontecimiento cultural e histórico más esperado.
Prometiendo un plan que combina la historia real con la diversión, Chinchón cuenta las horas para transformarse en un pueblo del medievo, vivo, ruidoso, sabroso... ¡y sorprendente!
Uno de los conjuntos históricos mejor conservados de la Comunidad
En conmemoración de las visitas que los Reyes Católicos realizaban a la localidad para visitar a sus leales amigos los Marqueses de Moya, Chinchón se viste de gala e instala su mercado medieval en uno de los conjuntos históricos mejor conservados de la Comunidad, con la Plaza Mayor como epicentro.
Con una gran implicación vecinal, los comercios y las casas son caracterizadas para garantizar que el visitante no solo se acerca a comprar, sino a vivir una experiencia digna del medievo.
Durante todo el fin de semana, Chinchón se llenará de pasacalles únicos con bailarinas, médicos de la peste, juglares o soldados que recorrerán las instalaciones, entre las que se podrán observar un campamento medieval y máquinas de asedio. A esta ambientación se le sumarán las diferentes exhibiciones de disparos de trebuchet, combates entre caballeros y espectáculos de fuego que se darán cita en la Plaza Mayor.
Ludoteca, títeres y atracciones
La programación también incluye propuestas para los más pequeños, con una zona infantil con atracciones tematizadas y una ludoteca. Varias actividades como el teatro de títeres, el cuentacuentos y los espectáculos de magia o de danza, prometen trasladar a los más pequeños a esta época de caballeros y dragones.
Acompañándoles, las familias podrán conversar con personajes de fantasía por las calles de la localidad, presenciar batallas de guerreros e incluso participar en un concurso de disfraces para niños y adultos.
'El Nacimiento del Caballero'
Como cada año, el sábado 14 de febrero a las 17:00 horas, tendrá lugar uno de sus eventos más destacados: la recreación de la llegada de los Reyes Católicos y la recepción por parte de los Marqueses de Moya ante el pueblo de Chinchón. Ese mismo día, al caer el sol, un imponente desfile nocturno de antorchas tomará las calles de Chinchón para dar paso al espectáculo 'El Nacimiento del Caballero', que finalizará con un concierto de música folk medieval.
¿Cómo llegar a Chinchón?
Para todos aquellos que se hayan sentido atraídos por la idea de esta escapada histórica a pocos kilómetros de Madrid, el acceso en coche podrá realizarse a través de:
- A-3 hasta el Puente de Arganda con desvío señalizado hacia la derecha por la carretera M-311-313.
- R-3 a la altura de Perales de Tajuña.
- A-4 hasta el cruce con la carretera M-404 Navalcarnero-Chinchón.
Además, existen varias opciones para asistir al mercado medieval en transporte público:
- En autobús interurbano, la línea 337 gestionada por la empresa La Veloz pasa con una frecuencia cada media hora y una duración de 1 hora y 10 minutos. Con un precio de entre 4 y 6 euros, es la opción más económica.
- En cercanías, el recorrido comenzaría en la línea C-3 por unos 4 euros hasta Aranjuez (45 minutos aproximadamente), para continuar con un autobús interurbano hasta Chinchón por otros 3-4 euros adicionales (suma otros 30 a 40 minutos).
