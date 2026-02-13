La Universidad de Alcalá acoge este sábado el Campeonato Universitario de Kárate 2026

La Universidad de Alcalá (UAH) organiza el Campeonato Universitario de Kárate 2026 de la Comunidad de Madrid, que tendrá lugar este sábado, 14 de febrero, en el Pabellón Deportivo del campus externo de la Universidad cisneriana.

La competición de Katas comenzará a las 12:00 horas, y la de Kumite se iniciará a las 15:30 horas, ha informado la UAH en un comunicado publicado en su portal web. Seis estudiantes de la UAH participarán en el campeonato, todos ellos en la disciplina Kumite y tres en la de Katas.

Según ha recordado la Universidad alcalaína, el año pasado se lograron tres medallas de estudiantes que también participan en el presente curso.

Noticias relacionadas

Sergio Fernández logró la medalla de bronce en Katas, Lucía Pérez logró el bronce en Kumite y Ana García la plata en Kumite. Estos resultados se mejoraron posteriormente en el Campeonato de España Universitario con dos oros, una plata y un bronce.