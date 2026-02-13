TIEMPO
La sierra estará este sábado en aviso naranja por vientos de hasta 100 km/h
Paralelamente desde este viernes y hasta las 15.00 horas del sábado la sierra permanecerá también en aviso amarillo por nieve
EFE
La sierra de Madrid estará este sábado en aviso naranja (peligro importante) por fuertes vientos, que podrán llegar hasta los 100 kilómetros por hora, según pronostica la Agencia Estatal de Meteorología.
La Delegación del Gobierno en Madrid ha dado a conocer este aviso, que se activará a las seis de la madrugada y permanecerá vigente hasta las 15.00 horas.
Desde este viernes el área de la sierra está en aviso amarillo por viento del noroeste, que deja rachas de hasta 80 kilómetros por hora. El aviso amarillo se prolongará durante toda la jornada del viernes y la madrugada del sábado, y se convertirá en naranja a las 6.00 horas. A partir de las 15.00 horas el aviso naranja volverá a ser amarillo hasta las 18.00 horas, cuando, previsiblemente, quedará desactivado.
Paralelamente desde este viernes y hasta las 15.00 horas del sábado la sierra permanecerá también en aviso amarillo por nieve, ya que se esperan espesores de hasta 5 centímetros en 24 horas en cotas superiores a los 1100-1200 metros.
Ante estos avisos la Delegación del Gobierno ha pedido a los ciudadanos que extremen las medidas de precaución.
