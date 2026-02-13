El restaurante que no admite reservas y por el que merece la pena hacer cola: perfecto para celebrar el Año Nuevo chino en Madrid

Ya hace más de 60 años, tres jóvenes cocineros de Hong Kong llegaron a la capital con sus tradiciones, costumbres y, sobre todo, con su gastronomía. Fue en 1963 cuando abrieron por primera vez el primer restaurante de comida asiática en Madrid y, aunque ya no sea el mismo, sí ocupa el mismo espacio. Shangrila se ha convertido en uno de los lugares de referencia para los madrileños. Desde su apertura, el local ha pasado por varias vidas, pero conserva la misma esencia desde sus inicios.

Ubicado en el número 26 de la calle Leganitos en puro centro de Madrid, emerge Shangrila como destino culinario imprescindible para los verdaderos amantes de la verdadera cocina asiática. Con el Año Nuevo chino a la vuelta de la esquina, la propuesta en manos del chef Liang Wang se convierte en una parada imprescindible para quienes quieran celebrar la festividad al máximo.

Un viaje gastronómico por menos de diez euros

Entrar al local significa emprender un viaje a un pequeño rincón de Asia. Cada plato es una obra de arte que refleja las raíces culturales y el trabajo cuidado al detalle del chef Wang y, sin duda, la acogedora decoración completa la experiencia gastronómica.

La cocina de Shangrila es un homenaje a la diversidad de la cocina asiática, con una amplia gama de platos que capturan la esencia de la cocina de Asia. Entre los platos, destacan los tallarines chinos con salsa de la casa, una de las recetas típicas de abuela, al igual que los famosos 'dumplings' artesanales.

Además, Shangrila ofrece una amplia gama de recetas caseras entre las que destacan los salteados de pollo, ternera y gambas con verduras frescas y sus populares sopas y tallarines, lo que refleja la esencia cocina china. Este es un verdadero 'dim sur bar' en el que los platos no superan los diez euros.

Experiencia picante, para quienes lo prefieran

Para los que prefieren los sabores picantes, el restaurante ofrece sartenes de pollo, ternera, gambas o calamares con verdura con un toque picante justo para elevar la experiencia gastronómica y potenciar los sabores sin abrumar al paladar.

Eso sí, parte del encanto de Shangrila es la espera. Lo habitual es ver a la gente hacer cola en la puerta del restaurante. Por ello, se recomienda la anticipación y las ganas de acudir al local, ya que la espera solo aumentará las ganas de degustar los platos que ofrecen en su interior, y más con el Año Nuevo chino a la vuelta de la esquina. Sin duda, Shangrila es una opción perfecta para vivir la experiencia asiática sin salir de Madrid.