FÚTBOL

De Vinicius a Lamine Yamal: el reincidente gesto de Simeone que indigna al Barça

El técnico colchonero ya tuvo que pedir disculpas de forma pública por su controvertido comentario al jugador brasileño durante las semifinales de la Supercopa de España

Bronca entre los jugadores del FC Barcelona y el Atlético de Madrid, con Simeone de fondo.

Bronca entre los jugadores del FC Barcelona y el Atlético de Madrid, con Simeone de fondo. / AP

Clàudia Espinosa

Un desconocido y desbordado Barça cayó estrepitosamente ante el Atlético de Madrid en el Riyadh Air Metropolitano y, a falta de un milagro, tiró la final de la Copa del Rey 2025/26 que se disputará el próximo fin de semana del 18-19 de abril en La Cartuja de Sevilla.

Los culés firmaron el peor partido con Hansi Flick en el banquillo y fueron superados en todos y cada uno de los aspectos del juego por un Atlético que se topó rápidamente con el 1-0 tras un error de un Joan Garcia, a quien le jugó una mala pasada el mal estado del césped del estadio colchonero.

La eliminatoria tampoco estuvo exenta de polémica. Juan Martínez Munuera tardó más de seis minutos entre que concedió el gol de Pau Cubarsí y finalmente lo anuló a instancias del colegiado de VARPablo González Fuertes. Fue en el minuto 52 de partido y hubiera suponido el 4-1 en el marcador.

La polémica no queda ahí. Durante un lance del encuentro, ya con 3-0 en el marcador, las cámaras no hicieron caso omiso a un gesto que realizó Diego Pablo Simeone desde su área técnica. Un gesto, además, que pareció ir dirigido a un futbolista azulgrana en concreto: a Lamine Yamal.

El técnico colchonero señaló el número '3' con su mano derecha, justo después del tercer tanto rojiblanco, obra de Ademola Lookman. Y, precisamente, pasaba por ahí el '10' culé.

Precedente con Vini

No hará mucho - un mes para ser exactos - que Diego Pablo Simeone y Vinicius tuvieron una conversación subida de tono durante las semifinales de la Supercopa de España. El técnico argentino, en un momento de máxima tensión, soltó un "¡Florentino te va a echar!" que rápidamente dio la vuelta al mundo y lo dejó en muy mal lugar.

Noticias relacionadas

Unos días después, con las pulsaciones normales, el Cholo aprovechó para lamentar lo sucedido en la previa de los octavos de final de la Copa del Rey: "Primero de todo, quiero pedir disculpas al señor Florentino y al señor Vinicius por el episodio que vieron. No está bien de mi parte ponerme en la posición que me puse. No está bien lo que dije. Lo acepto. A partir de esos, ellos nos ganaron y merecieron pasar. Estuvieron cerca de empatar la final en los últimos minutos El Real Madrid es un equipo que Siempre compite".

