FÚTBOL
El Rayo manifiesta su "absoluta disconformidad" con el traslado a Butarque del derbi
La afición del Rayo se moviliza en redes para dejar el estadio del Leganés vacío
Efe
El Rayo Vallecano manifestó este viernes su "absoluta disconformidad" con el traslado a Butarque del derbi frente al Atlético de Madrid, previsto para el 15 de febrero, debido a que sigue sin tener apto el terreno de juego de su estadio, como ocurrió en la anterior jornada frente al Real Oviedo.
Tras la decisión tomada por LaLiga de trasladar el partido de Vallecas a Butarque, donde disputa sus partidos el Leganés, el Rayo Vallecano emitió este viernes un comunicado para mostrar su parecer sobre este asunto. "Ante esta situación, el club desea poner de manifiesto los importantes y constantes esfuerzos realizados, destinando todos los recursos humanos, materiales y económicos disponibles, con el objetivo de que el encuentro pudiera disputarse en nuestro estadio y en la fecha inicialmente prevista", reza el comunicado del Rayo.
"El Club desea manifestar su absoluta disconformidad con la decisión de trasladar el encuentro al Estadio de Butarque, al considerar que se trata de una medida que genera grandísimos perjuicios sociales, deportivos y económicos al Rayo Vallecano", subraya.
"Tal y como se recoge en las condiciones del abono de esta temporada, el club facilitará a sus abonados la forma de acceso al Estadio de Butarque. En este sentido, el Rayo Vallecano está trabajando para establecer el mejor procedimiento posible, con el objetivo de garantizar la asistencia de todos sus abonados al encuentro", informa.
A lo largo de este viernes, el Rayo comunicará los pasos que deberán seguir los abonados con vistas al partido del próximo domingo.
Gran parte de los aficionados no son partidarios de este traslado y siguen criticando la gestión del presidente, Raúl Martín Presa, cuyo nombre ha aparecido esta mañana en pintadas en las paredes del estadio.
Hace dos días, ante la posibilidad de traslado, los aficionados que conforman Bukaneros ya avisaron en redes sociales de que no irían a Leganés. "Rayista, ir a Leganés sienta un peligroso precedente para que Presa justifique llevarse al Rayo Vallecano del Barrio. No retires tu entrada. Dejemos vacío Butarque", declararon.
- La Diputación de Toledo reparte de forma gratuita más de 25.000 árboles y arbustos en toda la provincia
- El desembalse extraordinario de la presa del Vado traerá una crecida del Tajo a su paso por Toledo
- La Comunidad de Madrid invierte 2,3 millones de euros en mejorar infraestructuras de cuatro municipios de la Sierra Oeste
- Multado con 200 euros por llevar la baliza V-16 pero no tener el líquido o recambio dentro del coche: la Guardia Civil avisa a los conductores madrileños
- Le cortan el cuello e intentan asesinarlo por negarse a darles un cigarrillo
- Una red más conectada, el nuevo paisaje de MetroSur: 'En 2025 superamos los 75 millones de viajes en la zona sur de Madrid
- El proyecto de una nueva sede de Defensa en Castellana se topa con dos enemigos inesperados: los vecinos de El Viso y el Ayuntamiento
- Los doce castillos que se podrán visitar gratis este año en Toledo: '12 meses, 12 castillos, 12 experiencias