El Rayo manifiesta su "absoluta disconformidad" con el traslado a Butarque del derbi

FÚTBOL

Efe

Madrid

El Rayo Vallecano manifestó este viernes su "absoluta disconformidad" con el traslado a Butarque del derbi frente al Atlético de Madrid, previsto para el 15 de febrero, debido a que sigue sin tener apto el terreno de juego de su estadio, como ocurrió en la anterior jornada frente al Real Oviedo.

Tras la decisión tomada por LaLiga de trasladar el partido de Vallecas a Butarque, donde disputa sus partidos el Leganés, el Rayo Vallecano emitió este viernes un comunicado para mostrar su parecer sobre este asunto. "Ante esta situación, el club desea poner de manifiesto los importantes y constantes esfuerzos realizados, destinando todos los recursos humanos, materiales y económicos disponibles, con el objetivo de que el encuentro pudiera disputarse en nuestro estadio y en la fecha inicialmente prevista", reza el comunicado del Rayo.

"El Club desea manifestar su absoluta disconformidad con la decisión de trasladar el encuentro al Estadio de Butarque, al considerar que se trata de una medida que genera grandísimos perjuicios sociales, deportivos y económicos al Rayo Vallecano", subraya.

"Tal y como se recoge en las condiciones del abono de esta temporada, el club facilitará a sus abonados la forma de acceso al Estadio de Butarque. En este sentido, el Rayo Vallecano está trabajando para establecer el mejor procedimiento posible, con el objetivo de garantizar la asistencia de todos sus abonados al encuentro", informa.

A lo largo de este viernes, el Rayo comunicará los pasos que deberán seguir los abonados con vistas al partido del próximo domingo.

Gran parte de los aficionados no son partidarios de este traslado y siguen criticando la gestión del presidente, Raúl Martín Presa, cuyo nombre ha aparecido esta mañana en pintadas en las paredes del estadio.

Hace dos días, ante la posibilidad de traslado, los aficionados que conforman Bukaneros ya avisaron en redes sociales de que no irían a Leganés. "Rayista, ir a Leganés sienta un peligroso precedente para que Presa justifique llevarse al Rayo Vallecano del Barrio. No retires tu entrada. Dejemos vacío Butarque", declararon.

